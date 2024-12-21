美國Starbucks罷工持續擴大　工會：匹茲堡等另3城市將於週末加入

美國咖啡品牌Starbucks（星巴克）咖啡師週五（12月20日）在洛杉磯、芝加哥和西雅圖3座城市開始罷工。Starbucks工人聯合會組織（下稱工會）警告稱，罷工或將蔓延全國各地。路透社報道工會週六聲明表示，匹茲堡、哥倫布和丹佛3座城市今日也將參加不斷擴大的罷工。



美媒引述工會負責人表示，截至週五中午，至少有10間星巴克門市已關閉。但星巴克公司卻表示，其門市運營「沒有受到重大影響」。

工會表示，罷工旨在迫使公司提高工資，並改善工作條件，此前與公司數月的談判毫無進展。工會還稱，12月24日平安夜之前每天會有更多門店加入罷工。

2024年12月20日，美國加利福尼亞州Burbank一家星巴克門前有員工參與罷工。（Reuters）

快餐連鎖店Chipotle的前董事長Brian Niccol在2024年稍早加入星巴克，任務是阻止銷售額下滑趨勢。工會成員艾森（Michelle Eisen）在聲明中說，他在星巴克任行政總裁的薪酬至少為1.1億萬美元，是普通咖啡師的數千倍。

美媒報道，星巴克表示無法滿足工會的要求，稱其「提案要求立即將小時工的最低工資提高64%，並在三年合約期間提高 77%」，還說這是不可持續的。