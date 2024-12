特朗普提名多名大使　長子未婚妻為希臘大使人選

美國當選總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)選擇另一名前霍士新聞主持人吉爾福伊爾(Kimberly Guilfoyle)為下一任美國駐希臘大使,並提名他的2016年總統就職委員會主席巴拉克(Tom Barrack)為美國駐土耳其大使。



特朗普同時宣佈下一任美國駐墨西哥大使人選。

路透社報導,特朗普星期二(12月10日)在自己的社交平台Truth Social發佈這一連串消息。

現為政治籌款人的吉爾福伊爾(Kimberly Guilfoyle),2020年12月31日與特朗普的長子小特朗普(Donald Trump Jr.)訂婚至今。

特朗普指吉爾福伊爾是他多年來關係密切的朋友和盟友,稱她為「鞏固美國和希臘雙邊關係的非常合適人選,從國防合作到貿易和經濟創新等方面推進我們的利益」。

這已不是特朗普首次提名與他的家庭有關係的人擔任官職。

特朗普:Republican then-presidential candidate and former U.S. President Donald Trump gestures during a campaign event at Dorton Arena, in Raleigh, North Carolina, U.S. November 4, 2024. REUTERS