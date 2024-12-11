特朗普提名多名大使　長子未婚妻為希臘大使人選

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）選擇另一名前霍士新聞主持人吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）為下一任美國駐希臘大使，並提名他的2016年總統就職委員會主席巴拉克（Tom Barrack）為美國駐土耳其大使。



特朗普同時宣佈下一任美國駐墨西哥大使人選。

路透社報導，特朗普星期二（12月10日）在自己的社交平台Truth Social發佈這一連串消息。

現為政治籌款人的吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle），2020年12月31日與特朗普的長子小特朗普（Donald Trump Jr.）訂婚至今。

特朗普指吉爾福伊爾是他多年來關係密切的朋友和盟友，稱她為「鞏固美國和希臘雙邊關係的非常合適人選，從國防合作到貿易和經濟創新等方面推進我們的利益」。

這已不是特朗普首次提名與他的家庭有關係的人擔任官職。

特朗普：Republican then-presidential candidate and former U.S. President Donald Trump gestures during a campaign event at Dorton Arena, in Raleigh, North Carolina, U.S. November 4, 2024. REUTERS

特朗普此前提名大女兒伊萬卡丈夫庫什納的父親查爾斯（Charles Kushner）為美國駐法國大使，並任命小女兒蒂芙尼的岳父Massad Boulos為阿拉伯和中東問題高級顧問。

特朗普挑選的駐土耳其大使巴拉克是他的多年好友。巴拉克是一名私募股權高管，此前被控非法充當阿聯酋代理人，共面臨九項指控，2022年獲判無罪。

特朗普選定的新墨西哥大使人選約翰遜（Ron Johnson）曾擔任美國駐薩爾瓦多大使。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

