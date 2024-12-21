世衛：H5N1禽流感病毒對全球威脅仍較低

世界衛生組織（WHO）指H5N1型禽流感病毒感染對全球公共衛生造成的風險較低，但職業暴露人群的感染風險介於低與中等之間。



新華社報道，世衛12月20日更新了與另外兩間國際機構聯合對近期H5N1型禽流感病毒感染事件的公共衛生風險評估報告。

世衛通報說，其與聯合國糧食及農業組織（糧農組織）、世界動物衛生組織基於截至18日的數據聯合評估認為，迄今為止各國報告的人類感染H5N1型禽流感病毒病例數雖不斷增加，但在一般人群中仍然有限。

考慮到現有監測、響應、緩解和控制措施，儘管全球範圍內預計因接觸受感染動物或受污染環境而發生的人類感染會進一步發生，但目前此類感染對全球公共衛生的總體影響較小。

穿著防護衣的研究人員在智利南極領地採集檢測到 H5N1 禽流感病毒的野生動物樣本。（Reuters）

報告同時指出，截至目前，通過流行病學、病毒學和血清學的後續調查，尚未發現或報告H5N1病毒人際傳播的情況，但動物之間的傳播仍在繼續。職業暴露人群的感染風險則根據採取的風險緩解措施及當地禽流感流行病學情況，介於低至中等之間。

在本週的聯合國日內瓦辦事處新聞例會上，來自糧農組織、世衛組織和世界動物衛生組織的專家分別介紹了全球H5N1型禽流感病毒感染情況。

世衛流行病和大流行病威脅管理部門負責人范克爾克霍夫（Dr. Maria Van Kerkhove）說，世衛統計顯示，2024年已有76人感染了H5型禽流感病毒，其中61例來自美國，且大多數為農場工人。此外，美國還報告了H5型禽流感病毒在野生動物和家禽中傳播，以及最近奶牛中出現此類病毒。

范克爾克霍夫說，世衛評估認為，H5N1病毒仍是禽流感病毒，尚未適應哺乳動物宿主，也未獲得在人與人之間持續傳播的能力，但隨着病毒的進化，這種情況可能會迅速改變。

本文獲《聯合早報》授權轉載

