美國發中國軍事與安全發展報告 　張曉剛：渲染鼓譟軍事威脅論

中國國防部新聞發言人張曉剛周六（21日）下午回應美國防部發布的2024年《中國軍事與安全發展報告》時稱，這份報告「曲解中國國防政策，臆測中國軍力發展，粗暴干涉中國內政」，稱中方對於美國渲染鼓譟所謂『中國軍事威脅』言論表示「強烈不滿、堅決反對」。



張曉剛表示，中方堅定不移走和平發展道路，始終不渝奉行防禦性國防政策，積極履行大國軍隊國際責任。而美國卻利用軍事優勢維護單極霸權，強行推行「政權更迭」、煽動「顏色革命」，動輒極限施壓，近年來非法對伊拉克、敘利亞、阿富汗等國發動戰爭和軍事行動，造成極為嚴重的平民傷亡和財產損失，導致巨大的人道主義災難。他稱，事實證明，美方軍事戰略的對抗性、進攻性和冒險性日益加劇，嗜戰成癮的美國，已成為國際秩序的最大破壞者、全球安全的最大威脅者。

他又指，中國的核政策在所有核武器國家中最具穩定性、連續性和可預見性。中國發展核武器不是為了威脅別國，而是為了防禦和自衛，維護國家戰略安全。而美方擁有世界最大、最先進核武庫，卻仍頑固堅持首先使用核武器政策，投入巨資升級「三位一體」核力量，近年來更是多次開展次臨界核試驗，加快推進新型核彈頭研製進程，美英澳核潛艇合作嚴重衝擊國際核不擴散體系，嚴重破壞國際與地區和平穩定。美方應切實反躬自省，降低核武器在國家和集體安全政策中的作用，給國際社會一個負責任的交代。

他強調，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。兩軍關係是中美兩國關係的重要組成部分。我們重視兩軍關係，通過軍事外交渠道與美方保持着坦誠有效的溝通。