解放軍與外聯演聯訓活躍年達28次　學者：與中美競爭加劇有關

中國人民解放軍今年與其他國家軍隊進行了近30次聯演聯訓，為新冠疫情暴發後次數最多的一年。受訪學者認為，解放軍聯演聯訓趨於活躍，主要與中美競爭加劇有關，而中俄軍事合作無可替代。



根據《聯合早報》梳理國防部發布的新聞稿，截至目前，解放軍今年已與17個國家的軍隊進行了至少28次對外聯合軍演與訓練，較2023年的17次與2022年的10次有明顯增加，但仍低於2018年的30餘次。

參加這些聯合演訓的國家主要分佈在中國周邊，尤以俄羅斯和東盟國家為主。其中，中俄聯演聯訓共有八次，是解放軍最主要的合作對象，其次分別是三次的泰國、越南，以及兩次的新加坡、老撾。東盟十國中有六個國家今年與中國進行了共計12次聯合演練。

中國軍隊與他國的聯合演訓地域進一步擴展。中俄兩軍7月在白令海相關空域組織聯合空中戰略巡航，中國轟炸機首次抵近美國阿拉斯加。中俄海警9月至10月也首次進行聯合巡航，中國海警編隊首次進入北冰洋海域巡航執法。

中國國防部2024年7月25日表示，中俄在白令海相關空域組織聯合空中戰略巡航（微博@玉淵譚天）

在「一帶一路」沿線國家，解放軍多次展示洲際立體投送能力。中國陸軍不僅遠赴非洲國家坦桑尼亞、莫桑比克舉行「和平團結-2024」聯合演習，還在白俄羅斯舉行「雄鷹突擊-2024」聯合訓練。西方輿論當時形容，這是中國陸軍首次進入歐洲腹地。

台灣成功大學政治學系教授王宏仁接受《聯合早報》採訪時指出，解放軍今年聯演聯訓的次數與範圍均有擴大，主要是因應美國加強在印太地區的軍事部署與軍事聯盟，強化戰略威懾力。

王宏仁還指出，中國正透過將安全合作融入「一帶一路」倡議之中，來鞏固與沿線國家的經濟與政治關係，塑造中國作為全球南方國家的安全夥伴形象。

從演習課目上看，反恐、反海盜、人道主義救援和減災等非傳統安全領域仍是主流。如中國與新加坡的「合作-2024」陸軍聯訓，中國與越南的「合作-2024」武警聯訓，就側重城市反恐行動；中國與印尼的「和平神鷹-2024」和中國與老撾的「和平列車-2024」，則圍繞人道主義醫學救援。

2024年10月10日，老撾總理宋賽（Sonexay Siphandone）、中國國務院總理李強和馬來西亞總理安華在老撾出席第27屆東盟10+3領導人峰會。（Reuters）

北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波受訪時分析，非傳統安全課目聯演聯訓的主要作用，是鞏固外交關係，增進政治互信，中國與東盟國家的演訓多屬於此類。

周波認為，中國與俄羅斯的合作仍最有軍事價值，「俄軍有豐富的實戰經驗，中國可以學到很多東西。」

中俄7月第四次海上聯合巡航，首次進入南海，並就近展開包括防空反導彈在內的高價值演習課目。在9月的「北部．聯合-2024」聯演，雙方還在日本海與鄂霍次克海，針對被視為中國海軍短板的反潛進行了演練。

王宏仁認為，中國與俄羅斯的軍事合作在頻次與深度上遠超其他國家，成為中國應對西方壓力的重要手段，雙方在軍事安全層面的戰略協作持續深化。

中國與巴基斯坦關係密切，雙發軍隊經常互動交流。圖為2020年1月10日，中國軍艦前往巴基斯坦參加「海洋衛士-2020」海上聯合演習。（新華社）

此外，中國與阿聯酋、泰國進行的空軍聯訓，是中國空軍少有的可以近距離同西方先進戰機切磋的機會，也被認為頗具戰術價值。

其中，中阿「獵鷹盾牌-2024」聯訓是連續第二年在新疆進行。衛星圖片顯示，阿聯酋派出了六架法國幻影2000戰機參演。台灣空軍也裝備50餘架這款戰機。

英國智庫國際戰略研究所分析師維達爾認為，中國可以借主場之利摸清幻影2000戰機的飛行性能與信號特徵，並在模擬空戰中不斷提高勝率。

中國與巴基斯坦11月至12月進行的「勇士-8」聯演，是時隔五年重啟的反恐演練。過去三年至少有19名中國公民在巴國多起恐襲中身亡，中國多次敦促巴國加強保護在巴中國人的安全。演習期間，巴軍方稱有至少七名恐怖分子被擊斃，其中包含兩名高價值目標。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

