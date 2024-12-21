俄羅斯：烏克蘭8無人機襲喀山　最高居民大樓起火爆炸｜有片

俄羅斯韃靼斯坦共和國行政長官明尼哈諾夫（Rustam Minnikhanov）新聞處稱，根據行動資訊，喀山（Kazan）共記錄到8單無人機飛抵，其中1單發生在工業企業，1單發生在河上，6單發生在居民區，無人員傷亡。



路透社指，出於安全考慮，明尼哈諾夫取消周六和周日在共和國境內的所有群眾活動。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃指，無人機襲擊喀山是對金磚峰會成功舉行的報復。

網上影片顯示，有不止一幢建築物被擊中著火。央視指，2架無人機攻擊喀山最高層住宅樓「蔚藍天堂」並引發火災，還有一架無人機攻擊喀山「曼哈頓」小區的高層住宅。

俄羅斯國防部消息稱，烏克蘭武裝力量的無人機從不同方向對喀山發起3波襲擊。據消息，襲擊發生在上午7時40分至9時20分之間。三架無人機被防空系統摧毀，還有三架被電子戰設備壓制。

韃靼斯坦共和國總統新聞處此前發佈消息稱，12月21日，喀山記錄到八架無人機在城市上空飛行，其中一架在河面飛行，一架在一家工業企業上空飛行，還有六架出現在住宅區上空。