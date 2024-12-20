俄司令遭刺殺｜烏茲別克疑犯控恐怖主義罪　兩國總統商反恐

俄羅斯聯邦武裝部隊輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）12月17日在莫斯科被炸死，烏茲別克籍疑犯Akhmad Kurbanov落網後，於19日被帶到法庭提審。法庭資料顯示，他被控以恐怖主義罪，被法院下令還押2個月。



克里姆林宮同日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）同日和烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）通電話，討論了兩國在反恐方面的合作。米爾濟約耶夫並就基里洛夫及其助手遭暗殺，向普京表示哀悼。



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俄羅斯聯邦安全局（FSB）亦發布疑犯被捕時的影片。俄方指29歲疑犯Akhmad Kurbanov被烏克蘭招募，獲許諾將獲得10萬美元賞金。他透過在一輛電動滑板車內安裝爆炸裝置，令基里洛夫及其助手被炸死。

據塔斯社報道，俄羅斯聯邦安全局（FSB）和烏茲別克斯坦安全部門正在共同調查此案，包括其他涉案疑犯。

此前烏克蘭指控，基里洛夫需為向烏軍使用化學武器負責。烏克蘭國家安全局（SBU）亦已承認，涉及基里洛夫的暗殺案。