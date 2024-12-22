巴西東南部巴士與貨車相撞增至38死　總統盧拉：深切哀悼

巴西東南部一輛滿載乘客的巴士與一輛貨車12月21日相撞並起火，當地消防部門稱，意外造成30多人死亡，包括一名兒童，貨車司機疑在意外發生後逃離現場。總統盧拉（Lula da Silva）同日在交媒體上，對在意外中遇難的人表示深切哀悼。



路透社21日報道，一輛載有45名乘客的巴士當日在巴西米納斯吉拉斯州Teofilo Otoni鎮附近一條主要公路上疑似因爆胎，撞上一輛貨車，發生碰撞後有另外一輛汽車被困在貨車下方。

2024年12月21日，巴西東南部Teofilo Otoni鎮附近一輛滿載乘客的巴士與一輛貨車相撞並起火。圖為消防人員在意外現場進行救援工作。（Reuters）

消防員表示，他們從涉事巴士中救出13名乘客；困在貨車下方汽車上的3名乘客幸相安無事。

消防員維埃拉（Alonso Vieira Junior）在消防部門發布的影片中說：「消防員已經從巴士上找出22具屍體，還有很多的遇難者遺體有待運走」。他補充，消防隊員還須要動用起重機才能進入巴士的另一端，預料會發現更多遇難者。

消防部門在搜救完成後表示，估計死亡人數為32至35人，且包括至少一名兒童。他們稱，由於遇難者屍體被燒得面目全非，因此確切的死亡人數仍不確定。他們其後確定巴士上的45人中，有38人已確定死亡。

2024年12月21日，巴西東南部Teofilo Otoni鎮附近一輛滿載乘客的巴士與一輛貨車相撞並起火。（Reuters）

消防部門還在聲明中表示，雖然初步調查報告顯示車輛爆胎是意外的起因，但有目擊者稱，是貨車上的花崗岩磚在行駛途中掉落公路上才造成意外。因此，須進一步調查才能知道確切意外原因。

盧拉同日在社交媒體X上稱，政府已準備好提供所需的一切援助，聯邦公路警察已趕赴意外現場提供援助。

盧拉表示，他對意外中的30多名遇難者表示深切哀悼，並會為遇難者家屬以及這場「可怕悲劇」的倖存者能順利康復而祈禱。