中國研究揭10首聖誕「洗腦歌」　警告開車時聽或增車禍風險

隨着12月聖誕季節到來,各大音樂榜單開始出現許多聖誕歌曲;外媒引述研究指出,十首聖誕歌曲千萬別在開車時聆聽,可能影響行車安全。



《紐約郵報》報道,中國華南理工大學的一項研究顯示,每分鐘節拍數(BPM)超過120的歌曲,可能會對心理和心血管產生影響,會鼓勵司機做出危險行為。

外媒引述中國一項研究指出,10首耶誕歌曲千萬別在開車時聆聽,可能影響行車安全。(YouTube截圖)

點圖放大看看Insuranceopedia列出的10首開車時聽最危險的聖誕歌:

根據保險指南網站Insuranceopedia,真柯利(Gene Autry)1950年錄製的《雪人Frosty》(Frosty The Snowman),是「最危險」駕車聽歌曲,其BPM高達172,可能導致瘋狂行為。

聖誕女王瑪莉嘉兒(Mariah Carey)的《All I Want For Christmas Is You》是第二危險歌曲,其BPM為150,令人神經緊繃。

其他所謂的「危險」歌曲還包括José Feliciano的《聖誕快樂》(Feliz Navidad),以及自1934年首次登上流行音樂排行榜以來就一直在高速公路上製造危險條件的《Santa Claus Is Coming To Town》。

Insuranceopedia行政總裁庫普蘭(Max Coupland)解釋:

隨着假期臨近,認識音樂如何影響我們的駕駛習慣很重要。雖然節日音樂帶來歡樂,但一些高能量或分散注意力的歌曲可能會影響我們在路上的專注力。

以下是Insuranceopedia列出的10首最危險聖誕歌:

1. 雪人Frosty(Frosty The Snowman)

2. All I Want For Christmas Is You

3. 聖誕快樂(Feliz Navidad)

4.Santa Claus Is Comin' To Town

5. Happy Xmas (War Is Over))

6. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

7. Rudolph The Red-Nosed Reindeer

8. I Wish It Could Be Christmas Every Day

9. Have Yourself A Merry Little Christmas

10. I Saw Mommy Kissing Santa Claus

