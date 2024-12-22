德國聖誕市集汽車衝撞案5死　外媒：沙特數次發警告惟遭德方無視

德國東部城市馬格德堡（Magdeburg）12月20日發生汽車衝撞聖誕市集事件，至少造成5人死、逾200人受傷。一名市政府官員21日透露，5名死者中包括一名9歲兒童。當地檢察官同日稱，預計將以謀殺和企圖謀殺罪起訴疑犯。外媒引述消息人士稱，沙特阿拉伯曾向德國數次就襲擊事件發警告，惟全都遭到無視。



路透社和英國《衛報》21日報道，市政府官員克魯格（Ronni Krug）表示，他沒有關於4名遇難成年人的進一步資訊，僅重申事件目前造成5人死亡，至少200傷，其中有41人受重傷。

警方透露，疑犯利用緊急出口將車輛慢慢駛向市集，然後再加速撞向人群。

2024年12月20日，德國東部城市馬格德堡（Magdeburg）發生汽車衝撞聖誕市集事件。圖為事件現場於21日的情況，可以看到聖誕市集的地上一片狼藉。（Reuters）

當地檢方同日在記者會上表示，50歲的沙特阿拉伯醫師疑犯，目前因涉嫌謀殺、企圖謀殺和傷人罪接受調查與質詢。他們懷疑疑犯不滿德國處理沙特難民的做法，可能是他行兇的原因之一，惟現時尚未確定其確切動機。

檢方補充，他們計劃以5項謀殺罪與205項企圖謀殺罪起訴疑犯。

2024年12月20日，德國東部城市馬格德堡（Magdeburg）發生汽車衝撞聖誕市集事件，至少造成5人死、逾200人受傷。圖為涉事汽車。（Reuters）

外媒早前報道，疑犯2006年起便定居德國，擁有德國永久居留權，2016年起被德國當局認定為放棄伊斯蘭教、背棄沙特的政治難民，並曾在社交媒體自豪宣稱自己有「屠殺德國人」的傾向，

一名沙特消息人士告訴路透社，疑犯在其社交媒體發布威脅和平與安全的極端主義觀點後，沙特阿拉伯曾向德國政府發出警告；一名德國消息人士稱，沙特的確曾在2023年和2024年發送過提示，而這些提示已轉交給相關安全部門。

美媒同日引述消息稱，沙特曾4次道襲擊向德國發官方警告，包括知會德國情報機構及外交部，惟德國無視所有警告。