德國聖誕市集汽車衝撞事件　Elon Musk：朔爾茨應馬上辭職

德國聖誕市集發生致命汽車衝撞人群事件後，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在社媒平台X說，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）應該馬上辭職。



綜合法媒和路透社報道，德國薩克森－安哈爾特州（Sachsen-Anhalt）馬格德堡市（Magdeburg）的聖誕市集星期五（12月20日）晚上的汽車衝撞事件，造成至少兩人死亡包括一名幼童，另有60多人受傷。涉嫌開車撞人的一名沙特阿拉伯男子已被捕。

將在美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的新政府中扮演關鍵角色的馬斯克在X貼文，稱德國這宗襲擊是「大規模移民不受控制的直接結果」，他還指朔爾茨是「無能的笨蛋」，應該馬上辭職。

2024年12月20日，德國馬格德堡，圖為當地一處聖誕集市遭汽車衝入後，急救人員抵達現場救援。（Reuters）

同日早前，馬斯克說，只有德國極右翼選擇黨（AfD）能夠拯救德國。高舉反移民旗幟的選擇黨目前在民調中排名第二，可能在來臨的選舉中挫敗中右翼或中左翼多數派。德國主流、更中立的政黨均與選擇黨劃清界限。

德國政府沒有對馬斯克的言論做出強烈回應，但德國主流政黨的立法者做出憤怒回應。

中右翼基督教民主聯盟（CDU）的歐洲議會議員拉德克（Dennis Radtke）強烈譴責馬斯克的言論，他對《商報》說：「將在美國新政府中扮演關鍵角色的人竟干涉德國大選，這是威脅、令人惱火和不可接受的。」

2024年11月8日，匈牙利布達佩斯，圖為德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在歐盟非正式會議中發表講話。（Reuters）

他還指馬斯克是「西方世界民主的威脅」，指責馬斯克把X變成一個「虛假信息的彈弓」。

馬斯克是美國太空探索技術公司（SpaceX）和電動車斯特拉的創始人，同時也是X的持有者。

朔爾茨領導的德國執政聯盟預算案談判破裂後，自由民主黨（FDP）11月退出三黨執政聯盟，導致朔爾茨所屬的社會民主黨（SPD）和綠黨失去議會多數席位。朔爾茨12月16日未通過國會信任投票。預計德國將在2025年2月23日舉行大選。

本文獲《聯合早報》授權轉載

