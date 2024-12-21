德國車輛衝撞人群增至5死逾200傷多方哀悼　朔爾茨抵馬格德堡視察

德國東部城市馬格德堡（Magdeburg）周五（20日）發生汽車衝撞聖誕市集事件，州長Reiner Haseloff指，至少5人死亡、超過200人受傷。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）事後表示震驚，向受害者及家屬表示慰問，並前往當地視察、悼念。德國內政部也宣布在全國範圍內降半旗致哀。



內政部長Nancy Faeser表示，疑犯明顯有伊斯蘭恐懼症（恐伊症）。

德國東部城市馬格德堡（Magdeburg）周五（20日）發生汽車衝撞聖誕市集事件，州長Reiner Haseloff指至少5人死亡、超過200人受傷。圖為朔爾茨21日在馬格德堡視察並悼念。（Reuters）

朔爾茨在社交媒體平台上寫道：「發生在馬格德堡的事情引發最糟糕的擔憂。」

沙特外交部發表聲明譴責暴力行為，「沙特阿拉伯王國申明反對暴力的立場，向死難家屬以及德意志聯邦共和國政府和人民表示哀悼和誠摯慰問，並祝願傷者早日康復。」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在社交媒體上用法、德雙語發文，向受害者及家屬表示慰問，並表示對襲擊事件「深感震驚」。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）向襲擊事件的受害者及其家屬表示哀悼和慰問，並表示須嚴懲此類暴力行為。

聯合國秘書長古特雷斯表示，對馬格德堡發生的事件感到震驚。意大利總理梅洛尼、匈牙利總理歐爾班、西班牙首相桑切斯、英國首相施紀賢（Keir Starmer）等也發聲譴責襲擊。

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美國國務院發言人米勒表示，美國對德國聖誕市場發生的襲擊事件「感到震驚和悲痛」。他表示，美方願意提供援助。