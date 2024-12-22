花邊教主Blake Lively入稟　控告新片男主角性騷擾與操控輿論抹黑

憑《花邊教主》（Gossip Girl）走紅多年的美國女星碧琪麗芙莉（Blake Lively），今年主演的電影作品《痛愛完成式》（It Ends With Us）票房成績亮眼，但圍繞她與同戲男主角兼導演賈斯汀·巴爾多尼（Justin Baldoni）鬧不和的新聞持續爆出，她12月21日宣布入稟控告賈斯汀·巴爾多尼性騷擾及操控輿論抹黑她。男方則否認指控。



碧琪麗芙莉12月20日向加州民權部（California Civil Rights Department）提交訴訟文件，被告人包括賈斯汀·巴爾多尼、《痛愛完成式》背後的電影工作室及賈斯汀·巴爾多尼的公關職員。

賈斯汀·巴爾多尼透過律師否認碧琪麗芙莉的指控，稱是完全虛假。

《痛愛完成式》（It Ends With Us）由Blake Lively與Justin Baldoni主演，並由Justin Baldoni執導（電影劇照）

在文件中，碧琪麗芙莉談到曾帶同丈夫、《死侍》男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）一起，與賈斯汀·巴爾多尼及電影監製開會，講述片場內「持續性騷擾和其他令人不安行為」的問題，根據文件列出，碧琪麗芙莉在會議上列出的30項要求獲賈斯汀·巴爾多尼一方接納。

賈斯汀·巴爾多尼是《痛愛完成式》的男主角兼導演（IG@justinbaldoni）

這些要求包括「不再向碧琪麗芙莉和片場內其他人展示女性裸體影片或圖像」、「不再討論色情內容、性經驗或生殖器官」、「未經碧琪麗芙莉同意，賈斯汀·巴爾多尼不應向碧琪麗芙莉的教練詢問她的體重」、「賈斯汀·巴爾多尼不應在宗教信仰向碧琪麗芙莉施壓」、「賈斯汀·巴爾多尼不應再提及碧琪麗芙莉的已故父親」等。

Blake Lively與Ryan Reynolds為荷里活電影圈內的星級夫婦（IG@vancityreynolds）

根據文件，碧琪麗芙莉與賈斯汀·巴爾多尼一起拍攝時要有親密協調員（intimacy coordinator）在場，她更換衣服時，男方禁止進入她的車輛。

碧琪麗芙莉一方又指，在會議後，賈斯汀·巴爾多尼與電影工作室開始向她發動操控輿論的抹黑行動，包括在網上討論區與社交網站抹黑她、設法刊登有關碧琪麗芙莉負面新聞報道的方案。

《痛愛完成式》（It Ends With Us）由Blake Lively與Justin Baldoni主演，並由Justin Baldoni執導（電影劇照）

《痛愛完成式》（It Ends With Us）由Blake Lively與Justin Baldoni主演，並由Justin Baldoni執導（電影劇照）

在《痛愛完成式》宣傳期間，圍繞的碧琪麗芙莉負面新聞不斷，包括記者Kjersti Flaa在YouTube公開一段昔日在2016年採訪碧琪麗芙莉的片段，批評對方無禮。