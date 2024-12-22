美國TikTok網紅惡搞超級市場食物噴殺蟲劑　自爆拍片博流量後被捕

美國亞利桑那州一名自稱「惡棍」的網紅近日前往沃爾瑪超市（Walmart），對香蕉、薯仔和燒雞等食物表面噴灑殺蟲噴霧，還自稱要在社交平台TikTok博眼球。他隨後因涉嫌4項罪名被捕。



美國《紐約郵報》周日（12月22日）報道，27歲的男子史密斯（Charles Smith）涉嫌在上周四晚上8時30分，於亞利桑那州梅薩市（Mesa）一家沃爾瑪超市對食物噴殺蟲劑而被捕。他被控投毒罪、刑事破壞、危害他人安全和盜竊罪。

疑犯向警方表示，自己是一名TikTok網紅，專門拍攝具挑釁性的影片以博眼球，每月賺取6000至10000美元（約4.6萬到7.8萬港元）收入。

史密斯在TikTok的網名叫@WolfieKahletti。在其他影片中，他曾將雞蛋和煙肉放入自助洗衣店的顧客衣服，又把他人鎖在雜貨店內。

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沃爾瑪聲稱已清潔食物和場所。目前尚不清楚是否有消費者因食用被污染食品而不適。誤食殺蟲劑對人體有害，長期或頻繁接觸皮膚也可能導致過敏反應。

根據美國法律，蓄意破壞消費類產品可面臨5到20年的監禁。