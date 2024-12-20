美國華裔導演涉非法充當中國代理人被捕　北京：從不干涉別國內政

美國加州64歲華裔男導演孫耀寧（Yaoning Sun，Mike）涉嫌擔任中國在美國的非法代理人被捕後，中國外交部周五（20日）表示，中國從不干涉別國內政。



中國外交部發言人林劍主持例行記者會時稱：「關於你提到的案件我不了解具體情況。我要在這裏強調的是中國從不干涉別國的內政。到底是誰在肆意的干涉他國的內政，國際社會看得很清楚。」

孫耀寧曾擔任南加州一名政治人物的競選經理和親信，參與當地政治。他還被指控與另一名男子陳軍合謀為上述政治人物的當選做出努力。

根據美國司法部周四發布的聲明，64歲的孫耀寧2022年是南加州一名市議員候選人的選舉經理，在競選期間，孫耀寧與陳軍溝通，談其幫助那名政治人物當選的努力，陳軍與中國政府討論中國如何能「影響」美國的地方政治人物，特別是在台灣問題上。

美媒指，司法部聲明並未明言候選人的名字，不過Arcadia市網站記錄顯示，根據2022年2月蓋章的競選聲明文件，孫耀寧是該市議會候選人Eileen Wang的競選財務主管。

同為中國公民的陳軍11月因涉嫌充當中國政府非法代理人而被判處20個月監禁。

在Eileen Wang當選後，陳軍指示孫耀寧就這次選舉準備一份報告送給中國政府官員，給予積極的回應並表達謝意，孫耀寧2023年8月還與Eileen Wang前往中國。

孫耀寧周四在洛杉磯附近奇諾山的家中被捕。如果罪名成立，孫耀寧將因非法充當外國政府代理人而面臨最高10年的監禁，還可能因串謀從事針對美國的犯罪活動而面臨最高5年的監禁。

美國聯邦檢察官埃斯特拉達（Martin Estrada）說，訴狀中指控的行為令人深感憂慮，「我們不能允許敵對的外國勢力插手我們國家的管理」。