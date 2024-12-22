活1年「衰老8歲」　19歲少女患罕見病逝世　生前體重僅剩12公斤

南非一名罹患罕見疾病的女子班德莉（Beandri Booysen），不幸在本週離世、得年19歲；事實上，班德莉是當地最後一名的早衰症（progeria）存活者，每過一次生日，身體就會衰老8歲，生前只剩下約12公斤。班德莉的母親悲痛證實噩耗，希望班德莉的精神能夠激勵世人，同時曝光女兒生前的願望，也就是夢想成為一名老師，以及結婚生子。



患上早衰症的班德莉，生前積極面對人生：（按圖了解）



罹患早衰症的少女班德莉。（Instagram / @bb_unique_2005）

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根據《紐約郵報》報道，班德莉的母親碧亞（Bea Booysen）稍早發文宣布，「我們懷着深沉哀傷，宣佈班德莉的去世。她是南非最受人喜愛、鼓舞人心的年輕女性之一」。碧亞表示，女兒班德莉個性充滿活力，總是能夠用笑聲感染身邊的人，並希望女兒的抗病精神可以激勵全球，只因她從未停止戰鬥。

報道中也提到，生前經營TikTok的班德莉，深受網友歡迎，儘管罹患罕見疾病，班德莉仍熱愛自信的唱歌跳舞，與一般孩子一樣到學校去上課；而班德莉也曾告訴媽媽，未來想成為一名教師，如果可以的話，也想在25歲結婚、生下一對雙胞胎。遺憾的是，大多早衰症患者都無法活過14歲，加上班德莉生前才完成心臟手術，體重只剩下11.8公斤，她已堅強的面對生活、努力活下去，但早衰症無法完全治癒。

另據研究指出，每8百萬名嬰兒中，就有一人會罹患遺傳性的早衰症；大部分早衰症的孩子們，在幼兒時期即會因中風、心臟病等疾病離去。至於早衰症會出現的症狀，包括面容迅速衰老、掉髮、骨質疏鬆症、局部性硬皮病等，因發育遲緩，臉部、口鼻等也會縮小。

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