中吉烏鐵路本周正式動工　吉爾吉斯總統：終於要開花結果

據烏茲別克DUNYO通訊社、烏茲別克日報、吉爾吉斯卡巴爾通訊社等媒體消息，當地時間12月20日，吉爾吉斯總統扎帕羅夫證實稱，中吉烏鐵路將於12月27日開工建設。



扎帕羅夫表示，「幾十年來只停留在紙上的中吉烏鐵路項目終於要開花結果了。當我們啟動這個項目的時候，很多人認為這是一個偉大的想法，但懷疑它能否實現。今天你們都看到，這個項目是可行的，12月27日（中吉烏鐵路）將正式開工。」扎帕羅夫強調，這條鐵路將成為連接東西方的戰略橋樑，為貿易、旅遊和工業帶來新的機遇。

中吉烏鐵路：2024年6月6日，中國、吉爾吉斯、烏茲別克鐵路項目三國政府間協定簽字儀式在北京舉行。（新華社）

值得注意的是，吉爾吉斯與中吉烏鐵路有限公司投資協議簽字儀式同日在吉總統府大樓內舉行：吉交通運輸部部長西爾加巴耶夫和中吉烏鐵路有限責任公司代表共同簽署了該文件。

吉爾吉斯副總理兼水資源、農業和工業加工部部長巴克特·託羅巴耶夫指出，這一天對三國來說具有歷史意義。他表示，《中吉烏鐵路設計、建設、融資、運營和維護投資協議》的簽署，標誌着這一具有地區和國際重要性的大型基礎設施項目正式進入實際實施階段。

與會各方強調，中吉烏鐵路建設項目將是沿線國家交通基礎設施發展的重要內容，並將帶來顯著的社會經濟效益以及加強地區間聯繫。

公開資料顯示，修建中吉烏鐵路的意向可以追溯到1997年。當時，中吉烏三國就修建一條聯通三國的鐵路項目簽署備忘錄。根據規劃，中吉烏鐵路項目擬從中國新疆喀什向西出境，經吉爾吉斯卡拉蘇，到達烏茲別克斯坦的安集延。

圖為2023年5月19日吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov，左）訪華，在北京的人民大會堂與中國國務院總理李強（右）會面，兩人握手合照。（Getty）

該鐵路全長約523公里，中國境內213公里，吉爾吉斯境內260公里，烏茲別克斯坦境內約50公里。建成後，該鐵路將是從中國運輸貨物到歐洲和中東的最短路線，貨運路程縮短900公里，時間節省7至8天。

據新華社介紹，中吉烏鐵路的建成將完善新亞歐大陸橋南部通路，形成東亞、東南亞通往中亞、西亞和北非、南歐的便捷運輸通道；將拓寬新亞歐大陸橋的運輸範圍，提高新亞歐大陸橋在國際運輸中的地位；將改變我國新疆乃至整個西部的交通格局，加快西部大開發的步伐；有利於中亞、裏海石油的開發和利用，對開闢我國新的石油進口源，調整我國能源發展戰略具有重要意義。

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