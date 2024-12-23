英媒：特朗普擬上台首日宣布退出世衛 專家指對全球影響災難性
撰文：蕭通
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英國媒體引述多名衛生專家消息稱，美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）的過渡團隊正推動在特朗普上任首日，宣布美國退出世界衛生組織（WHO）。專家們警告，這將對全球公共衛生產生「災難性」影響。
2020年啟動退出 拜登上台首日推翻
《金融時報》報道，美國一旦退出世衛，將令該組織失去最大資金來源， 損害其應對新冠病毒等危機的能力。數據顯示，美國是世衛的最大單一捐贈國，在2022至23年度提供的資金，約佔世衛經費16%。
特朗普於2020年曾啟動退出世衛的程序，指責該機構受到中國控制。但美國最終未成功退出，因拜登（Joe Biden）於2021年1月就任總統首日，即宣布美國繼續成為世衛成員。
報道指出，特朗普團隊因此認為，有必要也在上任首日宣布退出，對反制拜登當年行動有「象徵意義」。
前白宮疫情協調專員、現任哈佛全球衛生研究所（Harvard Global Health Institute）總監賈阿（Ashish Jha）透露，雖然團隊中有部份人支持續留世衛並推動改革，但經爭論後不敵「退出派」。
世衛未回應《金融時報》的報道。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）本月曾稱，世衛是個獨特組織，希望與美國政策制定者保持合作。 「我相信美國領導人會明白，除非世界其他地區安全，否則美國不可能安全。」
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