【新冠肺炎】美國正式退出世衛　民主黨斥「完全無法理解」

美國總統特朗普（Donald Trump）已致函聯合國，正式展開退出世界衛生組織（WHO）的程序。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等民主黨議員7月7日炮轟，特朗普在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間退出世衛令人不解。

The President’s official withdrawal of the U.S. from the World Health Organization is an act of true senselessness as @WHO coordinates the global fight against COVID-19. With millions of lives at risk, the President is crippling the international effort to defeat the virus. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 7, 2020

佩洛西在Twitter批評，特朗普在世衛協調全球對抗新冠肺炎之際，讓美國退出世衛實在令人完全不解，形容數百萬條生命處於風險中，總統卻削弱全球抗疫的努力。

民主黨籍眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）發聲明指出，在任何情況下退出全球主要衛生協調組織都是錯誤政策。選擇在已奪走13萬美國人民生命的疫情期間這樣做，更是令人莫名其妙。他認為，美國應留在世衛展現領導力，而不是將責任推卸給世衛。

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參議院衛生委員會主席、共和黨參議員亞歷山大（Lamar Alexander）亦對退出世衛有微言，表示美國當然需要認真、嚴格地審視世衛在應對疫情方面可能犯下的錯誤，但應該是在危機解決之後，而不是在危機期間。

特朗普及團隊曾多次批評世衛在處理新型冠狀病毒（COVID-19）的手法，指對方應對速度過慢，並經常偏袒中國。他在4月宣布凍結對世衛的撥款，並由白宮團隊審視與世衛的合作關係。特朗普之後去信世衛要求改革，但沒透露有關內容，他在5月底公開表示美國與世盟中止關係。