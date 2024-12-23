特朗普：我才是總統　讓位Elon Musk言論是「謠言」

即將在1月20日上任的美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，指他把總統大位讓給全球首富馬斯克（Elon Musk）的言論全是「謊言」。



彭博社報道，特朗普還沒有正式就職，但馬斯克已在特朗普團隊中扮演過大的角色，引發越來越多人的不滿。特朗普12月22日在鳳凰城（Phoenix）一保守派活動上強調，他將成為美國總統，而不是馬斯克。

「不，他不會當上總統。你們知道，他們又在搞新的花樣，現在又出現各種各樣的謠言。最新的謠言是特朗普總統把總統職位讓給了馬斯克。」

特朗普說：「不，不，這不會發生。」

美國當選總統特朗普（Donald Trump）於 2024 年 12 月 22 日出席在美國亞利桑那州鳳凰城舉行的「美國轉折點」（Turning Point USA））活動。（Reuters）

報道指特朗普不得不回應有關馬斯克的權力問題，已經證明這位世界首富在一個月後才開始的特朗普第二總統任期展現了非比尋常的影響力。

特朗普任命馬斯克領導政府效率部，負責一項削減聯邦政府成本和放鬆管制的計劃。這不是一個正式的政府部門，而是一個由馬斯克的太空探索技術公司（SpaceX）華盛頓辦公室的一小群人組成的團隊，並在馬斯克擁有的社交媒體平台X設一個賬戶進行運作。

特朗普對馬斯克的這項任命已經引發了利益衝突的投訴，因為馬斯克的許多業務——包括電動車公司特斯拉、隧道鑽探公司「鑽洞公司」（The Boring Company，又稱無聊公司）、太空探索技術公司（SpaceX）及負責衛星互聯網項目的SpaceX姐妹公司「星鏈」（Starlink）——都受美國聯邦政府的監管並獲得聯邦合同。

2024年11月19日，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）和參議員哈格蒂（Bill Hagerty，左）一起在德州觀看SpaceX「星艦」第6次試飛。（Reuters）

特朗普對馬斯克在科技方面的非凡成就讚賞不已，並讚揚馬斯克幫助他贏得賓夕法尼亞州。馬斯克向親特朗普的政治行動委員會總計捐贈了2億3850萬美元，使他成為2024年美國總統選舉競選活動的最大單一捐款者。

特朗普在保守派青年團體「美國轉折點」（Turning Point USA）的活動上問道：「我們有一個聰明人可以依靠，那不是很好嗎？難道我們不要嗎？」

特朗普說：「但是，我可以告訴你們，他不會成為美國總統。我會很安全。你們知道為什麼嗎？他不可能（成為總統）。他不是在我們國家出生。哈哈哈。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

