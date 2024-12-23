特朗普稱TikTok助其競選活動取得成功　支持該平台在美暫時保留

美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）於12月22日表示，贊成允許 TikTok在美國繼續營運至少一段時間，又稱自己在競選總統期間，於該平台獲得了數十億次瀏覽，獲得很好的反響。



+ 2

特朗普在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）出席保守派年度活動AmericaFest時稱，TikTok為他帶來了一張圖表，顯示他在競選期間的創紀錄瀏覽量。他認為，數字看起來非常漂亮，令他認為值得把TikTok保留一段時間。

特朗普16日曾會見TikTok行政總裁周受資，並在同日表示，由於他的競選活動在TikTok取得成功，令他對TikTok「情有獨鍾」。

特朗普一再表明，他反對TikTok退出美國市場。不過，目前尚不清楚他將如何撤銷TikTok的「不賣就禁」法規，該禁令已在國會獲壓倒性通過。

2020年10月6日，圖為一個3D列印的TikTok標誌出現在美國國旗前。（Reuters）

此前美國國會以國家安全為由，通過「不賣就禁」法案並獲現任總統拜登（Joe Biden）簽署。該法規要求，TikTok需限期在明年1月19日，亦即特朗普就職前一天與中國母公司字節跳動（ByteDance）分拆，否則面臨在全美遭到禁制。