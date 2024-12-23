德媒：德國福士汽車管理層面臨降薪　未來兩年減薪10%

德媒12月22日報道，德國福士汽車（Volkswagen，大眾）將在未來兩年削減管理層的獎金，此舉等同於減薪10%。



據德國《南德意志報》（Sueddeutsche Zeitung）報道，德國福士汽車製造商已與工會達成削減成本的協議，將裁員並縮減產量。

這次削減計劃將導致福士汽車4,000名經理的薪資削減10%。報告補充稱，之後3年管理層的薪資將進一步下降，分別下降8%、6%和5%。

圖為2024年10月28日，德國福士汽車集團（Volkswagen）位於沃爾夫斯堡（Wolfsburg）的總部。（Reuters）

福士汽車發言人目前拒絕對上述報道發表評論。

作為歐洲最大的汽車製造商，福士汽車於上周五（20日）宣布全面改革德國業務，包括未來將裁員3.5萬人，並大幅削減產能。此前經過數天艱苦談判，福士汽車與工會達成削減成本協議。該協議旨在避免公司發生大規模罷工，福士汽車目前面臨的困難也凸顯德國工業整體放緩的趨勢。