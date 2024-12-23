吉百利170年來首失英國王室認證　未來產品包裝刪徽章

英國王室自15世紀起將王室認證（Royal Warrant）授予那些向他們提供商品及服務的公司與商人，這名單每隔五年更新一次。備受已故英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）推崇的著名朱古力製造商吉百利（Cadbury）在1854年獲此殊榮，至今已170年，但今年失去認證。



吉百利向傳媒證實消息，並指此意味未來所有產品包裝都不會再印有皇家紋章（Royal Arms）。

2024年9月18日，英國倫敦，圖為吉百利旗下商品擺在貨架上。（Getty）

吉百利不獲認證的原因未明，英國《衛報》指，數月前烏克蘭活動組織B4Ukraine曾致信英王查理斯三世（King Charles III），要求查理斯不要授予吉百利王室認證，因為吉百利母企億滋國際（Mondelez International）在俄烏戰爭期間仍繼續在俄羅斯生產商品，認為此可能在戰爭中間接支持俄方。但根據報道，吉百利失去認證未必與此有關，因有其他公司有類似情況但仍在名單上。

英國王室認證持有人協會（The Royal Warrant Holders Association）近期更新名單，一向榜上有名的吉百利今次卻不在此列。受限於王室協議，外界暫未知吉百利今次未獲認證的原因。