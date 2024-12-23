日本《男兒當入樽》聖地遊客打卡亂象多　鐮倉市加設閉路電視鏡頭

日本漫畫《男兒當入樽》（SLAM DUNK，又譯灌籃高手）廣受歡迎，其中一個取景地、江之島電鐵（江之電）的鐮倉高校前站附近一個平交道更是遊客打卡熱點，但也因此出現不少亂象，據日媒報道，鎌倉市本月開始加設閉路電視鏡頭，應對可能因滋擾行為而出現的糾紛。



綜合日本放送協會（NHK）、日本Town News等日媒報道，該處「聖地」吸引眾多遊人，但部份人走到車路拍照，又有人隨意掉垃圾，還有人未經授權進入附近住宅物業等，爆發爭議的行為層出不窮，鐮倉市之前已加派人手維持秩序，至本月初在路口附近加設閉路電視鏡頭，每天24小時紀錄周圍區域。

據鐮倉市官員指，由於滋擾行為，地區居民與遊客之間會發生糾紛，冀藉此應對。

現場有告示牌寫着日文、英文、中文、韓文4種語言的字句「閉路電視正在啟動中」，市政府也希望此可以提醒遊客，減少滋擾行為。

《男兒當入樽》電影上映，讓大量旅客前往神奈川縣鎌倉市朝聖「打卡」：（按圖了解）

+ 4

共同網之前在9月9日報道，大批遊客湧到《男兒當入樽》動畫版片頭主題曲出現的鐮倉高校1號平交道附近，他們拿着智能電話拍照和打卡，不少人都是說中文和韓語，現場的交通督導員則不時大聲呼籲民眾返回行人路。

該平交道本身已是熱門景點，再加上電影《THE FIRST SLAM DUNK》上映的加持，令當地人氣爆棚。

市政府之前也製作以日、英、韓及中文的海報，提醒遊客不要進入私家地或妨礙交通。當局表示希望大家遊玩時保持克制，拍照時顧及附近交通，避免造成擾民。