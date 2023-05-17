中國人爆買《男兒當入樽》同名日本酒　炒價超誇張！蜂擁聖地打卡

改編自日本暢銷人氣漫畫《男兒當入樽》（內地譯：灌籃高手）的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》在日韓及中港台都有不少粉絲進場支持。日前就有日媒報導指福岡一家酒廠因這股熱潮而受到影響，全因他們出品的日本酒與片內角色同名，引來海量粉絲爆買！



「三井の寿」因為被《男兒當入樽》作者親認是角色三井壽名字的由來，引大量粉絲搶購（節目截圖）

《男兒當入樽》4月20日電影在內地上映後隨即吸引大批粉絲撐場，迅速奪得票房冠軍。因人氣高企上映時間更延長１個月，累積票房逾120億円（大約港幣6.9億元）。日前日媒ANN報導指福岡一間酒廠出產的日本酒「三井の寿」因為曾被《男兒當入樽》作者井上雄彥親認是角色三井壽名字的由來，電影公開後便引起話題，引大量粉絲搶購。

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「三井の寿」酒廠社長井上宰繼表示自４月起諮詢及訂單忽然急速上升，而且每個星期都會有來自中國及韓國等地的粉絲直接殺到酒廠希望買酒。不過酒廠並不設現貨售賣，令他們不得不立刻在官網用中文加上「酒廠不提供直接銷售」的字句。井上社長表示他們現在只消化了３分之１的訂單，而且用以製酒的「山田錦」米因去年的九州颱風而導致原料不足，讓他們充分體驗到甚麼是「開心的悲鳴」。

內地的社交平台上仍有不少網紅推薦「三井の寿」，轉賣網上亦出現了它的身影。本來日本國內只賣3278円（大約港幣188元）的1.8L裝「三井の寿」，在轉賣網上竟叫價538人民幣（大約港幣602元），價錢翻逾3倍！

除了同名的日本酒的被狂搶之外，《男兒當入樽》其中一個知名取景地鎌倉高校前車站也因有大量粉絲前往聖地巡禮而淪陷。當地居民表示來自世界各地的粉絲令該區的交通癱瘓，而且還有不少人沖出馬路中心拍照、運球。甚至有些旅客會亂拋垃圾，居民在自己家門前看到空罐時也感到非常困擾……