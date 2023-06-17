《男兒當入樽SLAM DUNK》跨時代讓全球為之瘋狂的理由

電影《男兒當入樽THE FIRST SLAM DUNK》（灌籃高手）不只在日本大賣，在中國、韓國也很熱門。原作漫畫的連載始於1990年，可說是古典領域的作品了，然而卻跨越時光和國境，時至今日，依舊受人熱愛。其中原因是什麼呢？本篇將著眼於《男兒當入樽》特有的描寫方式和特徵，解讀作品深入人心的經典名言。



文：堀田純司（作家、漫畫家，代表作有《我和傲嬌和海德格爾》、《漫畫：妻子使用說明書》等）

名留青史，名作中的名作

在孕育出諸多名作、佳作的漫畫世界中，還有一種更高層級的「歷史性作品」。我想任誰應該都會認同，井上雄彥的漫畫《男兒當入樽》就是這樣一部作品。

這個故事在現代更是大放異彩。2022年12月，原作者井上雄彥親自擔任導演、腳本製作的動畫電影《男兒當入樽THE FIRST SLAM DUNK》上映。2023年5月時，票房在日本國內已突破138億日圓，非常賣座。同時也吸引了眾多的中國、韓國粉絲前往觀看。尤其中國的觀看人數更超越日本、韓國，光是上映第1天，就有超過290萬8000人，4天後即突破1000萬人。

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作品備受歡迎，也受到政治圈的關注。中國的駐日大使吳江浩，甚至在記者俱樂部的記者會上提及《男兒當入樽》。吳大使過去口氣苛薄，反映出中日兩國因為地緣政治學的緊張現狀。然而一提到這部作品，卻隨即露出隨和的表情，表示：「這部作品在中國也大受好評，擁有更勝日本國內的人氣。」

漫畫《男兒當入樽》1990年開始連載於《少年Jump》雜誌。主角是櫻木花道。他是個紅髮的不良少年，進入湘北高中就讀。他在這所學校邂逅名為赤木晴子的少女，在她的勸說下，自鳴得意地加入籃球社。櫻木花道剛開始厭惡基礎練習，總會蹺掉社團活動。但後來逐漸發覺籃球的樂趣，並萌生自己是個「籃球人」的自覺。為了隊友，更重要的是，為了贏過勁敵，他開始認真投入練習。

作品中不只描寫他一個人的心路歷程，還有其他高中生們透過籃球，正面成長的模樣。這部故事不只具有卓越的娛樂性，更有讓所有讀者熱血沸騰的經典名言。舉例來說：「人是可以改變的。」主角花道在進入高中後，才終於開始打籃球。剛開始總是被人瞧不起，揶揄他是「初學者」，但最後大家認可他是個運動員，並成為球隊不可或缺的選手。不只花道一個人改變。以主將之姿帶領湘北的赤木剛憲，在一年級時，球技也不成熟。就連企圖把籃球社逼到無法出賽的三井壽，後來也改過自新。也有像指導者安西光義教練那樣，成人之後，才從一個惡魔教練，變成菩薩教練的人。

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「即使天賦異稟，還是會受挫。」花道之所以能進步，是因為他天生擁有優異的身體素質和運動能力，是具有難得資質的「天才」。但與生俱來的才華，並不代表人生的一切。世上既有像三井那樣，身懷才華卻受挫的球員，也有像宮城良田那樣，即使身材嬌小，依舊化為利器運用，而活躍於球場的球員。

「挫折和苦惱會使人堅強。」失敗絕對不可恥。人跨過敗北和內心糾結，反而會因此變強。就連花道畢生的勁敵、一切都受到上天眷顧的天才流川楓，在碰壁之後，更加成長茁壯。只不過「要是放棄，比賽在當下就結束了」。一旦產生放棄的想法，一切就此劃下句點。讀者確實吸收了這句經典名句，使得《男兒當入樽》超越普通暢銷作品，成為「時代的共同體驗」，而且歷久彌堅。

「安西教練，我想打籃球！」作品中的著名台詞、場面超越作品框架，向外擴散。就像《星球大戰》（Star Wars）的「I am Your Father」一樣，在各種場面被引用。

本作在國內的累計銷售量已超過1億2000萬部（取自電影《男兒當入樽THE FIRST SLAM DUNK》官方網站）。在國外也廣受支持，NBA裡也有死忠的粉絲，諸如Robin Byron Lopez和Brook Lopez這對兄弟檔。在中國尤其受歡迎，因為90年代動畫版造成廣大的迴響，變成傳說之作。

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《男兒當入樽》特有的寫實名言

這部故事為何會如此受人喜愛呢？什麼東西是現實社會有，《男兒當入樽》中的世界卻沒有的呢？答案是「網路」。由於故事舞台是90年代初期，當然沒有智能手機或社群網站。陵南高中裡，口頭禪是「要注意」的相田彥一，得要親自跑到現場偵察其他學校的選手才行。因此，電影《男兒當入樽THE FIRST SLAM DUNK》當中，登場人物回憶過去的「媒體」，都是些類比的物件，例如雜誌、照片，或者是一雙穿舊的籃球鞋。至於傳遞重要訊息的手段，則是親筆寫的信。

說起來，主角們原本就是一群目中無人的問題兒童，也不善於表達。是與其訴諸言語，不如付出行動的類型。因此，如果他們活在現代，大概也不擅長「發文」，只會用球技表現一切吧。在原作漫畫中，他們魄力驚人的球技，有著前所未見的衝擊性。這點在電影版中，也以驚人的步調呈現。這是動畫特有的畫面，也是實際運動場合看不見的場面。現代社會四處充滿言語。多虧社群網站，人際關係變得更容易用肉眼看見。這固然是一種進步，也是一件好事。但虛擬世界的進步實在太過快速，當中的矛盾有時也令人感到懷疑。

另一方面，在電影《男兒當入樽THE FIRST SLAM DUNK》中，有揮灑的汗水、熾熱的氣息、躍動的肉體。身在現場的人，只能膽戰心驚地看著比賽的走向，並烙印在眼中。這部作品讓從前的粉絲回想起這種「逼真」的魅力，同時也被新的粉絲所接受。

還有一點。籃球在當時絕非像棒球這樣的主流運動。說白了，是尚未開拓的冷門領域。如果這部作品是在情報過多的現代社會推出，經過事前市場調查後，或許會被評為「賣座機率很低」的作品。但井上原本就是個籃球迷，他以此為題材，結果催生出世界級賣座的作品（井上藉著《男兒當入樽》的發行量突破一億的機會，在2006年設立「男兒當入樽獎學金」，用以回報籃球。）

「我想畫籃球……」這樣的熱情，比常識更能改變世界。此訊息或許也變成令人更加熱愛《男兒當入樽》的一個潛在理由。

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