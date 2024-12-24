以色列首承認暗殺哈馬斯前領袖　警告胡塞武裝首腦或同一下場

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）證實，以色列7月在伊朗首都德黑蘭暗殺哈馬斯（Hamas）前領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh），同時警告，伊朗支持的也門胡塞武裝（Houthis）領導人也會被以軍「斬首」，進一步加劇伊朗和以色列在地區的緊張局勢。



綜合路透社和法媒報道，胡塞武裝近日多次向以色列發動導彈襲擊，卡茨12月23日在一場紀念活動上說：「我們將對胡塞武裝進行嚴厲打擊……並斬首他們的領導人，就像我們在德黑蘭、加沙地帶和黎巴嫩對付哈尼亞、辛瓦爾（Yahya Sinwar）和納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）一樣，我們也將在荷台達和薩那這樣做。」

卡茨說，以色列已經擊敗哈馬斯、黎巴嫩真主黨（Hezabollah），摧毀伊朗的防禦系統和導彈生產系統，也將對胡塞武裝施以嚴厲打擊。

圖為2011年10月18日，時任哈馬斯高層辛瓦爾（Yahya Sinwar）自以色列獲釋後，與哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）出席集會。（Reuters）

這是以色列首次公開承認哈尼亞是被以方暗殺。

今年7月31日，哈尼亞在德黑蘭遇襲身亡，以色列一直沒有承認實施這一暗殺。9月27日，真主黨領導人納斯魯拉在以色列對黎首都貝魯特南郊的空襲中死亡。10月17日，以色列國防軍和以國家安全總局發表聯合聲明說，哈尼亞的繼任者辛瓦爾在16日以軍對加沙地帶南部展開的一次軍事行動中死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

