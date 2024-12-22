巴勒斯坦3大政治派系聯合聲明：若以色列不設新條件很可能停火

據半島電視台12月21日報道，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）和解放巴勒斯坦人民陣線（人陣）21日發表聯合聲明稱，如果以色列不再為停火設置新的條件，有關各方將「比以往任何時候都更接近」達成停火協議。



報道稱，三個政治派別的領導人20日在埃及首都開羅討論了巴以衝突進程、地區局勢變化以及停火談判和交換被扣押人員協議的進展。三方還討論了成立加沙地帶戰後管理委員會的問題，認為有必要採取切實可行的步驟，儘快組建委員會。

2024年12月22日，以色列襲擊加沙地區中部代爾拜拉赫（Deir Al-Balah）後，巴勒斯坦人搜索被毀房屋的廢墟。（Reuters）

三個派別一致認為，只要以色列停止提出新的條件，衝突各方將比以往任何時候都更接近達成停火和交換被扣押人員的協議。哈馬斯表示，他們已經與PIJ和人陣領導人達成協議，同意繼續就衝突進程和停火談判等問題進行溝通和協調。

此外，聯合聲明還指責巴勒斯坦民族權力機構「為猶太復國主義敵人服務」，呼籲巴民族權力機構立即停止在約旦河西岸城市傑寧（Jenin）的安全行動。聲明稱：「我們懷着痛苦和擔憂關注傑寧及其難民營發生的事件，以及巴勒斯坦民族權力機構安全部門不斷升級的不幸行動。」

半島電視台稱，巴勒斯坦民族權力機構的安全部隊12月14日突襲了傑寧，與巴勒斯坦武裝組織傑寧旅發生衝突，並殺死了一名遭到以色列通緝的傑寧旅指揮官、一名19歲的平民和一名13歲的兒童。安全部隊還包圍了傑寧難民營，導致難民營的電力和供水中斷。

2024年12月20日，以色列襲擊加沙地區中部的努塞拉特（Nuseirat）後，一名巴勒斯坦男孩受傷。（Reuters）

巴勒斯坦民族權力機構安全部隊發言人安華·拉賈佈告訴半島電視台，此次行動旨在「追捕罪犯和違法者」，防止難民營成為戰場。拉賈布聲稱，傑寧旅試圖「創造不受巴民族權力機構控制的區域」，「他們在為摧毀加沙、黎巴嫩和敘利亞的外部勢力的議程服務」。

對此，哈馬斯、PIJ和人陣在聯合聲明中批評稱，巴民族權力機構的行動破壞了巴勒斯坦的團結，安全部隊應該立即撤出傑寧和難民營，解除對難民營的包圍。聲明還呼籲成立一個由巴勒斯坦各派別和社會各階層代表組成的高級全國委員會，防止危機蔓延到其它地區。

2024年12月19日，以色列襲擊加沙地區加沙城（Gaza city）後，一名男子將受傷的巴勒斯坦兒童送往醫院。（Reuters）

上周，在卡塔爾、埃及和美國的斡旋下，以色列和哈馬斯在卡塔爾首都多哈進行了間接談判。一名哈馬斯高級官員21日告訴法新社，談判取得「重大和重要進展」。

哈馬斯官員表示：「與停火和交換被扣押人員有關的大多數問題都已經達成一致。依然存在一些未解決的問題，但這並不影響談判進程。協議有望在今年年底之前達成，前提是它不被（以色列總理）內塔尼亞胡提出的新條件破壞。」

2024年12月21日，以色列特拉維夫爆發抗議政府的示威活動，要求交換去年10月7日襲擊事件中被綁架的以色列人質，並表達對以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)的不滿。（Reuters）

這名官員稱，停火協議將分階段實施，最終以「一項嚴肅的交換被扣押人員協議、永久停火和以色列軍隊完全撤出加沙」告終。

不過，在美國《華爾街日報》12月20日發表的採訪中，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）聲稱：「我不會同意在我們推翻哈馬斯之前結束戰爭，我們不會讓他們在距離特拉維夫30英里的加沙掌權，這不會發生。」

2024年12月22日，巴勒斯坦人在加沙地區中部代爾拜拉赫（Deir Al-Balah）的阿克薩烈士醫院為在以色列襲擊中死去的人舉行葬禮並祈禱。（Reuters）

《以色列時報》指出，關於停火協議性質的爭議是阻礙談判的主要問題。哈馬斯要求永久停火，在協議中明確停火將「結束戰爭」。以色列則尋求暫時停火，並在未來恢復戰鬥以實現「瓦解哈馬斯」的目標。

巴勒斯坦加沙地帶衛生部門發布的數據顯示，自去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列對加沙地帶的襲擊已造成超過4.5萬名巴勒斯坦人死亡，超過10萬人受傷。以色列政府發布的數據則顯示，以方約1200人死亡。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

