以色列幾近摧毀什葉派之弧　伊朗錯在「欲做大事而惜身」

任何膽敢向以色列伸手的人都將被砍斷手臂，任何膽敢傷害我們的人都將遭到數倍於其所作所為的傷害。這是以色列國防部長卡茨（Israel Katz）12月19日在聲明中說的話。長途奔襲2000多公里的以色列戰機12月19日投下60枚炸彈幾乎摧毀了胡塞武裝控制下的所有港口。

用三百多次空襲摧毀敘利亞的軍事系統後，以色列開始着手對胡塞武裝展開報復。而一年多的戰爭已經讓盤踞加沙的哈馬斯武裝元氣大傷，黎巴嫩真主黨高層幾乎被以色列團滅。

從哈馬斯到黎巴嫩真主，從敘利亞到也門胡塞武裝，以色列沒有放過任何襲擊敵人的機會。這些伊朗扶植的武裝力量在遭到逐一收拾後，人們不禁要問，伊朗會是下一個嗎？在拔掉伊朗的爪牙之後，伊朗會不會是那個被最後教訓的對象？伊朗除了譴責以色列還能做什麼？

2024年12月17日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）赴敘利亞緩衝區內的內戰略要地黑門山（Mount Hermon）視察及聽取軍事簡報。（FB@Government Press Office）

伴隨着特朗普（Donald Trump）政府即將上台，以色列會停下襲擊的步伐嗎？通過一年多的戰爭，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）打出了一定的成績，這是他安身立命的根基。期待通過戰爭重塑個人威望的內塔尼亞胡不會放過任何一個動武的機會。

2018年特朗普第一任期時退出了奧巴馬政府2015年達成的伊朗核協議。當時特朗普政府對伊朗實施了「極限施壓」政策，在2019年重新對伊朗原油出口實施全面禁運，美伊關係在2020年初美國暗殺了伊朗高級將領蘇萊曼尼後劍拔弩張。儘管拜登上台後美伊形勢有所緩解。但是伊朗核協議始終沒有恢復。以色列是策動特朗普退出伊核協議的主要推手，同樣反對其他簽署國（中國、俄羅斯、法國、德國和英國）通過談判而推動恢復協議的努力。如今特朗普再次歸來，若重啟極限施壓，會對伊朗非常不利。

以色列國內的最大武力推手是內塔尼亞胡，官司纏身的內塔尼亞胡需要戰爭來延續政治生命。同時在美國從中東戰略轉移的大背景下，以色列在儘可能拖住美國。出手教訓伊朗將美國拖進來，不排除會是內塔尼亞的選擇。

以軍7月20日空襲也門港口城市荷台達。（Houthi Media Centre/Handout via REUTERS）

特朗普公開說不喜歡戰爭，但他能否帶領美國避開戰爭讓人懷疑。如果以色列執意同伊朗開戰，特朗普會叫停嗎？未必。同拜登（Joe Biden）一樣，特朗普也需要猶太財團的支持。特朗普尚未展現其不被以色列利用的能力。

過去一年多來，以色列和伊朗有兩輪互相襲擊。一次是4月初以色列用導彈襲擊了伊朗在大馬士革的外交館舍，4月中旬伊朗向以色列發送110枚彈道導彈和30枚巡航導彈。數日後以色列在4月19日向伊朗發起報復，伊斯法罕國際機場和伊朗謝卡里空軍基地等地點受到影響，但沒有攻擊伊朗的核設施。

還有一次是以色列7月在伊朗首都德黑蘭暗殺哈馬斯政治領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh），在9月底清除了黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）。伊朗10月初向以色列發射超過180枚彈道導彈。而以色列國防軍10月26日對伊朗軍事目標進行了報復。

當時雙方都保持了基本的克制，最主要是伊朗非常克制，在以色列報復後沒有選擇繼續報復。

2024年12月8日，有人衝進伊朗駐敘大使館，還撕破了門前掛着的已故真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）和已故伊朗指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的相片。（Reuters）

一步步被以色列拔掉的什葉派之弧，如今風雨飄搖。在這一過程中，伊朗沒有展現出其勢力範圍不可侵犯的姿態，也沒有支持在什葉派之弧同以色列較量時獲得優勝。一而再再而三的克制，讓以色列抓住了伊朗的軟肋——對大國戰爭的恐懼。

事實上，這也是以色列的軟肋，以色列同樣忌憚同伊朗開戰的後果不可預測性。只能說，當以色列更具進攻性時，伊朗表現出了擔憂的一面。在這輪膽小鬼遊戲中，伊朗不夠勇敢。以色列多番出兵以身犯險在所不惜。而伊朗除了幕後支持抵抗軸心，幾乎置身事外。欲做大事而惜身，本就是戰略大忌。伊朗現在的首要任務是阻止以色列，畢竟已到了退無可退的境地。