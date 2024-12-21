中國無人機禁令倘成真　美國科學家沮喪：阻礙鯨魚、森林研究

我不想讓一些劣質產品飛越瀕危物種。你需要給我最好的工具，那就是大疆。

一名美國科學家如是說。美國政客們對中國無人機的圍追堵截，正令一眾科學家們愁眉不展。

美國《科學》雜誌在12月16日發表的一篇文章中提到，由中國公司大疆（DJI）生產的消費級無人機一直是非營利性組織「海洋聯盟」（Ocean Alliance）開展學術研究的主力，但在美國政客所謂「國家安全」的鼓譟聲中，中國產品正面臨被封殺的風險。而對於這一前景，有美國海洋科學家直呼「簡直是瘋了」，因為中國無人機別無替代，幾乎是他們唯一信任的產品。

「海洋聯盟」數年前發起了一項名為「Snotbot」的項目，將無人機送往鯨魚出沒的海面，在它們躍出水面呼氣時，採集從其體內噴射出的水柱作為研究樣本，分析其中豐富的生物數據：DNA、激素和大量微生物。大疆無人機在項目中發揮了重要作用。

在大疆發布的一段視頻中，研究人員將樣本收集裝置掛載到大疆「悟」Inspire 1無人機上並飛往鯨魚呼出液體的空域，記錄了無人機如何以更低成本、更小風險來收集樣本，也降低了對鯨魚這樣的大型生物的干擾。

「海洋聯盟」首席執行官伊恩·科爾（Iain Kerr）表示，與傳統的活檢任務相比，「Snotbot」提供了一種非侵入性、更便宜的方法來了解瀕危的巨型動物。

然而，這項科研活動正面臨美國政客法案帶來的挑戰，可能會令美國科學家無法使用中國製造的無人機開展研究活動。

除了在空中收集鯨魚噴出的水柱外，海洋聯盟開發的無人機也開始在鯨魚身上安裝追蹤裝置。(海洋聯盟)

美國眾議院和參議院相繼於本月11日和18日通過了2025財年國防授權法案，大疆和道通（Autel Robotics）這兩家中國公司可能被禁止在美國市場銷售新的無人機。這份長達1800頁的法案聲稱，美國國家安全機構必須在一年內確定這兩家企業的無人機是否構成「不可接受的國家安全風險」。

大疆是世界上最大的無人機制造商，銷售了美國市場一半以上的商用無人機。大疆表示，如果沒有任何機構完成相關研究，該公司的產品將被自動納入美國聯邦通信委員會（FCC）所謂的「受管制清單」之中。若真的如此，這意味着該公司「將因非自身原因而無法在美國市場推出新產品，僅僅是因為沒有任何機構選擇承擔研究我們產品的工作」。

大疆還表示，中國無人機受到了不公平的審查，該公司「已主動將其產品提交定期的獨立安全審計，並擴大了在消費級和企業級無人機中內置用戶隱私控制的範圍」。

《科學》雜誌注意到，大疆的無人機長期以來一直是許多研究人員的首選，無論是繪製生態系統中的碳循環，還是跟蹤野火煙霧中的微生物，再到監測脆弱物種的一切，都有大疆無人機的身影。

研究人員準備將大疆創新無人機發射到高強度森林火災。(Krista Bonfantine/University of Idaho)

大疆目前佔美國無人機市場的70%至90%，科學家表示他們幾乎沒有其他選擇。目前美國生產的無人機成本是大疆的10倍，但航程和電池壽命卻更短。

如今美國政客的這項法案，可能會讓科學家們被迫放棄手中至關重要的科研工具，讓許多使用無人機的研究人員對未來感到緊張。

「幾乎沒聽說過有誰會讓你停止使用無法替代的東西。」科爾直言，「在我看來，這簡直是瘋了！」「我不想讓劣質產品飛越瀕危物種。你需要給我最好的工具，那就是大疆。」他補充道。

一些人還表示，他們擔心美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）、林務局等其他政府機構也會效仿五角大樓，一刀切地禁止所有研究使用的大疆無人機。

愛達荷大學的野火科學家勒達·科布齊（Leda Kobziar）是火焰空氣生物學領域學者，她的研究經常要求她派遣無人機編隊進入猛烈的火焰中，從中搜集微生物訊息。

大疆創新無人機採集荒地火災煙霧中的微生物樣本。（David Vuono/Colorado School of Mines）

科布齊感慨，即便面對火焰的高温和對流氣團的考驗，大疆無人機的表現也「非常穩定」。相比之下，她經常看到其他品牌的無人機出現通信錯誤等故障。

為了應對可能的封殺令，科布齊團隊一直在拼湊資金，購買一架美國製造的無人機，但價格卻是大疆的兩倍，為此團隊不得不將購買數量限制在一架。

伍茲霍爾海洋研究所的湯姆·貝爾（Tom Bell）也是中國無人機的忠實用戶，他使用大疆無人機繪製沿海海藻和海草中儲存的碳地圖。為了把昂貴的傳感器帶到遠海，大疆是他唯一信任的無人機品牌，因為「你不必擔心你的無人機回不來」。如今貝爾也擔心，大多數實驗室首選的中型無人機尺寸缺乏現實的美國替代品。

華盛頓州立大學生態學家阿爾詹·梅登斯（Arjan Meddens）使用大疆無人機繪製森林生態系統地圖。他說，如果美國真的想封殺中國設備，那就投資於更好、更實惠的無人機技術，否則美國研究人員將面臨高昂的研究成本，相比其他地方的科學家處於「非常不利的地位」。

4月30日，大疆運載無人機在珠穆朗瑪峰尼泊爾一側進行物資運輸測試（新華社影片截圖）。

事實上，美國政客對中國無人機的無端刁難已經持續了數年之久。2017年，美國五角大樓曾以所謂「數據安全隱患」為由，禁止美軍使用大疆無人機產品，對其開始長達一年的制裁。2020年，美國商務部又以「違反美國國家安全」為由，宣佈將包括大疆在內的多家中國企業列入出口管制「實體清單」。

自今年以來，一些美國政客仍頻頻鼓吹打壓和限制中國無人機。3月，美「中國委員會」呼籲拜登政府對中國無人機，包括從其他國家轉運進入美國的中國無人機徵收更高的關稅，並採取新的激勵措施來促進美國無人機制造商的發展。

質量好、技術高、交貨快、價格還實惠……但在中國無人機產品的種種優勢面前，美政客的封殺令正引發越來越多的不滿。

大疆無人機運用於農業。（視覺中國）

「美國尚未準備好擺脱對中國無人機的依賴。」《華爾街日報》8月7日發表的一篇報道指出，美國政客封禁中國製造無人機的企圖，正遭到國內山地救援隊、警察局和農戶等多方抵制。大批中國無人機的忠實用戶紛紛發起抗議，他們致電民選官員、撰寫專欄文章並簽署聯名信，反對封殺令，因為美國製造的無人機無論技術還是能力，都遠遠比不上中國產品。

《日經亞洲》6月也曾發文稱，包括美國肯塔基州、新澤西州和康涅狄格州在內的一些公共安全機構，都使用自己的預算購買了中國無人機。許多人表示，即使美國政府提高關稅，他們也會購買。

一些執法人員指出，美國無人機的價格是中國無人機的三到四倍，技術水平卻無法相提並論。

肯塔基州警官特拉斯維·庫克打了個比方：「你寧願開一輛凱迪拉克Escalade（超豪華SUV），擁有一切舒適感和性能感，讓你的工作更輕鬆，還是你寧願花更多錢開一輛根本沒有選擇的福特Escort（緊湊型轎車）？」

本文轉載自觀察者網

