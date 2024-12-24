日鐵收購美鋼計劃　美外國投資委員會無法達成共識　交由拜登決定

美國外國投資委員會（CFIUS）12月23日向白宮表示，無法就日本製鐵（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel）達成共識，因其中牽涉國家安全風險問題。



據《華盛頓郵報》報道，美國外國投資委員會週一（23日）表示，允許日本製鐵收購美國鋼鐵公司可能會導致美國國內的鋼鐵產量下降，構成「國家安全風險」。日本製鐵則表示，可通過任命美國公民擔任美國鋼鐵公司的高層管理人員和董事會職位來消除這種風險。但美國外國投資委員會對這些補救措施是否足夠的看法存在分歧。

圖為2024年4月1日，鏡頭下日本製鐵（Nippon Steel，前稱新日鐵）的標誌裝置，置於其在日本東京的公司總部外。（Reuters）

目前該宗併購是否通過的決定將由總統拜登（Joe Biden）做出，他有15天的時間採取行動。日本製鐵於去年12月宣布以150億美元收購美國鋼鐵，拜登和當選總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）都曾對此計劃表示反對。

如果交易失敗，日本製鐵將面臨美國鋼鐵公司5.65億美元的罰款，這也將對日本鋼鐵製造商的海外擴張計劃造成重大打擊。日本製鐵稍早曾表示，如果交易失敗，可能會對美國政府採取法律行動。

2024年9月11日，圖為位於美國密歇根州魯日河的美國鋼鐵公司五大湖工廠。（Reuters）

在此次併購中，日本製鐵希望通過聯合美國鋼鐵公司將其全球的鋼鐵產能從目前的每年6500萬噸，提高到8500萬噸。由於日本是美國最大的外國投資者，日本首相石破茂上個月曾致函拜登，希望他可以批准日本製鐵收購美國鋼鐵公司。

白宮回應指，已收到美國外國投資委員會的評估，拜登將會審視。