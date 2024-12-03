特朗普重申反對將美國鋼鐵公司賣給新日鐵

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重申反對將美國鋼鐵公司（USS）出售給新日本製鐵公司（簡稱新日鐵，NSC）；新日鐵仍希望在特朗普上任前能完成這筆交易。



新日本製鐵公司計劃以150億美元（約1167.47億港元）收購美國鋼鐵公司（United States Steel）。

彭博社報道，特朗普星期一（12月2日）晚上在自己成立的社交平台Truth Social寫道：「我完全反對把曾經強大無比的美國鋼鐵公司賣給一家外國公司，我將阻止新日鐵這筆交易。買家聽好了！！！」

消息一出，新日鐵股價就回吐漲幅，一度跌了1.1%，隨後回升，早盤收盤升0.95%。

2024年11月13日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓君悅酒店與眾議院共和黨人會面時發表演說。（Reuters）

另據路透社報道，儘管現任美國總統拜登（Joe Biden）和一個強大的美國工會也反對出售美國鋼鐵公司，但新日鐵仍然希望能在明年1月20日特朗普就職之前完成這筆交易。

消息人士稱，日本首相石破茂上月致信拜登，要求他批准收購計劃。拜登已將計劃書交給負責審查外國投資是否存在國家安全風險的政府委員會。

2024年9月11日，位於美國密歇根州胭脂河的美國鋼鐵公司五大湖工廠。（Reuters）

報道稱，美國海外投資委員會（CFIUS）的審查截止日期是12月。CFIUS可能會批准新日鐵的收購計劃並採取措施解決國家安全風險問題，或建議拜登阻止這項交易，也可能延長審查計劃書時間。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

