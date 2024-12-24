「特朗普高地」因得名自特朗普爆紅　2千以色列人排隊遷入

目前有至多100人定居的「特朗普高地」（Trump Heights）近期意外翻紅，近2千以色列人排隊入住。這個位於戈蘭高地（Golan Heights）北部一處的殖民區，自2019年由以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）用美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的名字命名，以感謝特朗普在他首個總統任期內承認以色列對戈蘭高地擁有主權。



美國駐以色列大使弗里德曼（David Friedman）2019年6月16日出席以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）主持的牌匾揭幕儀式。圖為內塔尼亞胡和弗里德曼握手。（Reuters）

《紐約郵報》報道，特朗普在11月6日宣布勝選美國下任總統，地區委員會副主任Yaakov Selavan透露，這個地區因名字源於特朗普而意外爆紅，已成為當地最受矚目的旅遊景點之一。當地居民亦對特朗普的當選表示高興，認同他承認這地方的主權屬於以色列的主張。

國際社會普遍不認為以色列對戈蘭高地擁有主權，主張這地方歸屬敘利亞。以色列政府15日批准一項總額約1,100萬美元的計劃，旨在將其佔領戈蘭高地（Golan Heights）的殖民區居住人口翻倍。