特朗普重申格陵蘭應由美國擁有 當地政府：永不出售
撰文：蕭通
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美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）繼揚言要「收回」巴拿馬運河後，12月22日又在社交平台宣稱，「出於國家安全和全球自由的利益，美國認為有必要擁有和控制格陵蘭（Greenland）」。
特朗普在首個總統任期已曾表示，希望將格林蘭納入美國版圖。他22日宣布任命前駐瑞典大使、PayPal共同創辦人Ken Howery出任駐丹麥大使，並再次表示美國應該擁有格陵蘭。
格陵蘭自治政府回應稱，格陵蘭是非賣品，永遠不會被出售。但對任何經濟合作均持開放態度。
格陵蘭為全球最大島嶼，領土主權屬於丹麥，但實施高度自治，亦是對美國具重要戰略意義的「皮圖菲克太空基地」（Pituffik Space Base）所在地。
特朗普曾在2019年提議購買格陵蘭島，但當時丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）直言「荒謬」。其回覆引起特朗普不滿，以「令人討厭」形容弗雷澤里克森，並取消對丹麥首都哥本哈根的訪問。
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