美國航空平安夜因「技術問題」曾全國停飛　疑涉系統軟件故障

於聖誕節前夕的航空交通高峰，美國航空公司（American Airlines）一度短暫全面停飛。該公司於12月24日稱，由於「技術問題」暫停美國所有航班升降，美國聯邦航空管理局（FAA）並曾下發「停飛令」，但一小時後解除。美國航空其後表示，技術問題源於供應商，但未透露該供應商的身份。有消息稱，停飛原因可能是軟件故障。



圖為2024年12月24日，在美國維珍尼亞州的機場，美國航空(American Airlines）一度全國停飛後，航班隨後陸續恢復。（Reuters）

美國航空於當地24日上午約7時公布，由於「技術問題」停飛全國所有航班，並稱將在最短時間內解決問題。FAA隨後發布公告，稱應美國航空要求下發「停飛令」，該公司在美國所有航班禁止升降。約一小時後，FAA更新公告，稱停飛令已經解除。

圖為2024年12月24日，在美國維珍尼亞州的機場，離港航班資訊表顯示，美國航空(American Airlines）多班航機延誤。（Reuters）

FAA及美國航空均未詳述「技術問題」內容，不少旅客因此行程延誤數句鐘。有消息稱，該問題或為系統軟件故障，造成航空公司無法進行稱重和測算航班需求。

FAA預計，24日全國有約3萬個航班升降。今次事件令人聯想起今年7月， 美國網路安全公司CrowdStrike因更新異常，導致全球大量客戶的微軟Windows作業系統故障， 多個機場陷於混亂。