美國紐約州兩客機空中險相撞　相距僅220米　疑控制塔指示出錯

美國紐約州錫拉丘茲（Syracuse）上空7月8日險生意外，兩架客機差點在空中相撞。美國聯邦航空管理局（FAA）正調查事件，相信事件涉及控制塔人員曾指示兩架客機在同一條跑道降落及起飛所致。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）7月10日報道，涉事客機分別為由錫拉丘茲漢考克國際機場（Syracuse Hancock International Airport，暫譯）起飛、載有80人的達美航空（Delta Air Lines）編號DL5421航班，以及載79人、編號AA5511的美國航空（American Airlines）航班，它由華盛頓特區前往錫拉丘茲漢考克國際機場。

美國紐約州錫拉丘茲（Syracuse）上空7月8日險生意外，兩架客機差點在空中相撞。圖為紐約州錫拉丘茲警方行車記錄儀拍下客機近乎相撞一刻。（紐約州警方）

紐約州錫拉丘茲警方行車記錄儀拍下客機近乎相撞一刻，可見到當時兩架客機愈飛愈近，幾乎擦身而過。影片顯示一架飛機正在下降，另一架飛機爬升，似乎處於相撞航線，但最終兩架飛機擦身而過。根據航班追蹤Flightradar24顯示，兩架飛機最近時只相距約220米。

報道引述錫拉丘茲漢考克國際機場空中管制塔與機師的對話顯示，美航客機獲准在28號跑道着陸，達美航班同時獲准在相同跑道起飛。

美航機師最先發現問題，詢問空中管制塔「誰被允許在28號跑道起飛？」空中管制塔隨即指示美航客機終止降落程序，先在空中盤旋，成功避開達美客機起飛。