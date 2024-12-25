克林頓確認因流感發燒　留醫一夜後出院　祝大家健康過節

78歲的美國前總統克林頓（Bill Clinton）12月23日因發燒入院後，留醫一天後已於平安夜（24日）出院。《華盛頓郵報》報道，克林頓的副幕僚長Angel Ureña表示，這位前總統因流感接受了治療。



2024年3月28日，美國總統拜登在紐約曼哈頓舉行籌款活動，前總統克林頓和奧巴馬為他站台。（Reuters）

Angel Ureña指出，克林頓及家人非常感謝醫院團隊的卓越護理，並感謝各界對他的問候及關懷。克林頓向所有人致以最誠懇祝願，盼所有人度過一個快樂、健康的節日。

克林頓在前一天入院時，Angel Ureña稱他需要住院，但與新冠病毒無關，且精神良好。克林頓2004年曾接受心臟搭橋手術、2010年「通波仔」。而在2021年，他也曾因泌尿系統感染擴散到血液，一度住院6天。

在今年總統大選期間，克林頓曾分別為當時尚未棄選的總統拜登（Joe Biden），以及後來的民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）站台。