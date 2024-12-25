特朗普稱將指示司法部大力推進死刑　斥拜登為死囚減刑毫無道理

美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）於12月24日表示，上任後將指示司法部「大力推行」死刑，以保護美國家庭和兒童免受「暴力強姦犯、殺人犯和怪物」侵害，矢言美國將再次成為擁有法律與秩序的國家。



圖為2020年12月15日，美國華盛頓的司法部大樓外揚著美國國旗。（Reuters）

特朗普在其社群媒體平台Truth Social上發表的聲明，是對現任總統拜登（Joe Biden）的反擊。拜登23日宣布，對於現有的全部40名聯邦死囚，他對當中37人予以減刑，將他們改處終身監禁且不得假釋。

而在拜登公布後不久，特朗普也曾發文批評，指如果獲悉所有死囚的罪行，沒有人會相信拜登能這樣做，又指此決定「毫無道理」，只加劇受害人親友的悲痛。

圖為2024年12月10日，美國總統拜登（Joe Biden）在華盛頓特區出席智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）的活動，並發表有關經濟議題的演說。（Reuters）

特朗普的過渡團隊23日亦譴責拜登的決定，稱令人憎惡、偏袒惡劣的殺人犯。不過，與行政命令不同，總統的特赦及減刑決定，不能被繼任者推翻。