拜登予37名聯邦死囚減刑改終身監禁 防特朗普上台後恢復處決
撰文：蕭通
出版：更新：
美國總統拜登（Joe Biden）繼12月12日大規模寬赦1,500名囚犯後，23日再宣布對37名聯邦死囚減刑，改處終身監禁。拜登反對死刑，與候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）立場相反。特朗普主張擴大死刑適用範圍，於首個總統任期內，亦曾有多宗注射死刑獲執行。
距離卸任不到一個月，拜登23日發聲明表示，在目前全部40名聯邦死囚中，對其中37人減刑，改處終身監禁且不得假釋。他指出，今次減刑符合政府實施的聯邦處決暫停令，惟恐怖主義和仇恨動機引發的大規模謀殺罪除外。
路透社報道，未獲減刑的3名死囚為：2013 年波士頓馬拉松爆炸案的主犯焦哈爾（Dzhokhar Tsarnaev）、2015年在南卡羅來納州闖非裔教堂開槍掃射的魯夫 （Dylann Roof），以及犯下2018年匹茲堡猶太教堂模槍殺案的鮑爾斯 (Robert Bowers) 。
拜登在競選期間表明反對死刑，上台後司法部亦發布聯邦層級的命令，暫緩死刑執行。不過，外界預期特朗普上台後，將重新執行死刑。此前民主黨內多人致函拜登，要求他趕在卸任前，為死囚簽發減刑令，避免他們之後遭處決。
在這次總統大選期間，特朗普亦曾提到擴大死刑適用範圍，揚言要將殺害美國公民的移民、毒販及人口販運者納入其中。
普京年度記者會談拜登特赦兒子亨特：他更像一個人而非政客拜登為近1500人減刑 特赦39人 創美國現代史上單日赦免人數紀錄特朗普擬上任首天特赦國會騷亂案被告 無意「追擊」拜登驚特朗普清算他們？ 美媒：拜登考慮提前特赦福奇等人特赦兒子亨特是輸掉大選的縮影：拜登錯在不肯承認特朗普沒有錯