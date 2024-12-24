拜登予37名聯邦死囚減刑改終身監禁　防特朗普上台後恢復處決

美國總統拜登（Joe Biden）繼12月12日大規模寬赦1,500名囚犯後，23日再宣布對37名聯邦死囚減刑，改處終身監禁。拜登反對死刑，與候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）立場相反。特朗普主張擴大死刑適用範圍，於首個總統任期內，亦曾有多宗注射死刑獲執行。



圖為2024年12月22日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）在亞利桑那州鳳凰城出席保守派的AmericaFest 活動。（Reuters）

距離卸任不到一個月，拜登23日發聲明表示，在目前全部40名聯邦死囚中，對其中37人減刑，改處終身監禁且不得假釋。他指出，今次減刑符合政府實施的聯邦處決暫停令，惟恐怖主義和仇恨動機引發的大規模謀殺罪除外。

路透社報道，未獲減刑的3名死囚為：2013 年波士頓馬拉松爆炸案的主犯焦哈爾（Dzhokhar Tsarnaev）、2015年在南卡羅來納州闖非裔教堂開槍掃射的魯夫 （Dylann Roof），以及犯下2018年匹茲堡猶太教堂模槍殺案的鮑爾斯 (Robert Bowers) 。

匹茲堡槍擊案：46歲匹茲堡男子鮑爾斯（Robert Bowers）2018年10月27日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）匹茲堡市（Pittsburgh）一間猶太教堂殺害11人，行兇期間高喊「所有猶太人都要死」。（資料圖片）

拜登在競選期間表明反對死刑，上台後司法部亦發布聯邦層級的命令，暫緩死刑執行。不過，外界預期特朗普上台後，將重新執行死刑。此前民主黨內多人致函拜登，要求他趕在卸任前，為死囚簽發減刑令，避免他們之後遭處決。

在這次總統大選期間，特朗普亦曾提到擴大死刑適用範圍，揚言要將殺害美國公民的移民、毒販及人口販運者納入其中。