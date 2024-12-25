韓聯社：尹錫悅再度拒絕戒嚴偵查組傳喚
撰文：王海
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韓聯社12月25日報道，負責調查戒嚴令風波的高級公職人員犯罪調查處（公調處），再次傳召總統尹錫悅同日上午接受調查，但尹錫悅未有按時現身，是其第二次拒絕應要求到案接受調查。
據報道，由公調處、警察國家偵查本部、國防部調查本部組成的聯合偵查組日前傳喚尹錫悅在25日上午10時之前到案，作為涉嫌內亂主腦及濫用職權妨礙權利行使的嫌疑人身份接受調查，但尹錫悅並未按時到案。
報道指，公調處先將不設時限，等待尹錫悅到案。若尹錫悅25日最終不到案，公調處將考慮向尹錫悅第三次發送傳喚通知書或者針對其提請拘留證，並將最早于26日作出決定。
公調處曾要求尹錫悅18日到案接受調查，但遭尹錫悅拒絕，因此向其發送第二次傳喚通知書，通報當天到案受訊，但尹錫悅方拒收接受公調處的傳喚通知書。
尹錫悅的親信、負責本案的律師石東炫24日指，尹錫悅認為應優先處理憲法法院的彈劾案程序，計劃在聖誕節後向法官和國民表明立場。
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