阿塞拜疆航空客機哈薩克墜毀 倖存者憶述：3度嘗試降落車臣未果
撰文：洪怡霖
出版：更新：
一架阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機周三（25日）在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，機上載有67人，目前生還者增至32人。有倖存者表示，飛機曾3次嘗試在目的地、俄羅斯車臣首府格羅茲尼（Grozny）降落均未果。
倖存者Subkhonkul Rakhimov接受俄媒RT採訪時稱：「在第3次的時候，有東西發生爆炸。」Subkhonkul Rakhimov表示，飛機肯定有發生爆炸，機艙內到處都是碎片。
Zaur Mammadov則表示，他聽到幾聲爆炸聲。
+3
除此之外，還有乘客表示自己留意到飛機尾部發生爆炸並且機艙內有碎片。
這部飛機屬於阿塞拜疆航空，編號為J2-8243，機型為Embraer 190。由阿塞拜疆首都巴庫（Baku）起飛，原定飛往格羅茲尼，周三在阿克套附近墜毀。
有報道指這宗事件疑是由飛機與鳥群相撞引起，也有傳媒報道客機疑是因遇上濃霧而改道。阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）對此表示，墜機的原因有各種各樣的說法，必須徹查清楚。
阿利耶夫稱，根據向他提供的資訊，阿塞拜疆航空公司的飛機在巴庫至格羅茲尼的航線上飛行，由於天氣狀況惡化而改變航線，隨後開始向阿克套機場飛行，在降落時發生墜毀事件，然而，墜機的原因尚不清楚。
阿塞拜疆航空客機墜毀 俄媒：航空公司暫停飛往俄車臣地區航班阿塞拜疆航空客機墜毀一刻影片曝光 剩半截機身 碎片散落一地阿塞拜疆航空客機在哈薩克墜毀 機上載67人 官員：增至32人生還日本飛阿塞拜疆貨機故障 成田機場封閉一條跑道