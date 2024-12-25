阿塞拜疆航空客機哈薩克墜毀　倖存者憶述：3度嘗試降落車臣未果

一架阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機周三（25日）在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，機上載有67人，目前生還者增至32人。有倖存者表示，飛機曾3次嘗試在目的地、俄羅斯車臣首府格羅茲尼（Grozny）降落均未果。



倖存者Subkhonkul Rakhimov接受俄媒RT採訪時稱：「在第3次的時候，有東西發生爆炸。」Subkhonkul Rakhimov表示，飛機肯定有發生爆炸，機艙內到處都是碎片。

阿塞拜疆航空一架客機2024年12月25日在哈薩克西部墜毀（Reuters）

Zaur Mammadov則表示，他聽到幾聲爆炸聲。

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除此之外，還有乘客表示自己留意到飛機尾部發生爆炸並且機艙內有碎片。

這部飛機屬於阿塞拜疆航空，編號為J2-8243，機型為Embraer 190。由阿塞拜疆首都巴庫（Baku）起飛，原定飛往格羅茲尼，周三在阿克套附近墜毀。

有報道指這宗事件疑是由飛機與鳥群相撞引起，也有傳媒報道客機疑是因遇上濃霧而改道。阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）對此表示，墜機的原因有各種各樣的說法，必須徹查清楚。

阿利耶夫稱，根據向他提供的資訊，阿塞拜疆航空公司的飛機在巴庫至格羅茲尼的航線上飛行，由於天氣狀況惡化而改變航線，隨後開始向阿克套機場飛行，在降落時發生墜毀事件，然而，墜機的原因尚不清楚。