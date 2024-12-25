阿塞拜疆航空客機墜毀　俄媒：航空公司暫停飛往俄車臣地區航班

阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）一架載有67人的客機12月25日在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，恐有多人遇難。這架客機原定從阿塞拜疆首都飛往俄羅斯車臣首府格羅茲尼（Grozny），但有倖存者指，客機曾想降落格羅茲尼不果，最終改往哈薩克阿克套。俄媒指，阿塞拜疆航空暫停從巴庫飛往俄車臣地區的航班。



俄羅斯塔斯社引述阿塞拜疆航空指，暫停所有由巴庫飛往俄車臣地區的航班，直至調查完成為止。

出事客機屬於阿塞拜疆航空，編號為J2-8243，機型為Embraer 190。由阿塞拜疆首都巴庫（Baku）起飛，原定飛往俄車臣首府格羅茲尼（Grozny）。

飛行數據網站圖表顯示阿塞拜疆航空失事客機曾在阿克套上空盤旋（X@Flightradar24）

據阿塞拜疆通訊社報道，總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）發表講話，宣布12月26日全國哀悼，並談到飛機因為天氣轉差問題而改道飛往阿克套機場。

他強調墜毀原因仍然未明，「有各種各樣的理論，但我認為現在討論它們為時過早，必須徹底調查此事。」當地檢方展開刑事調查。

俄聯邦航空運輸署則稱，初步消息顯示客機在飛行途中與鳥群相撞後，由於飛機出現緊急情況，機長決定前往備用機場，選擇阿克套機場。但最終未能成功降落。

阿塞拜疆航空一架客機2024年12月25日在哈薩克西部墜毀（Reuters）

機上一度傳出載有72人，不過哈薩克部門之後指，機上人數為62名乘客與5名機組人員，即67人。

俄媒今日俄羅斯（RT）引述哈薩克交通部指，62名乘客為37名阿塞拜疆人、16名俄羅斯人、6名哈薩克人及3名吉爾吉斯人。

阿塞拜疆航空一架客機2024年12月25日在哈薩克西部墜毀（Reuters）

根據影片顯示，出事現場發生火災，並冒出大量黑煙。哈薩克派出52名消防員到場。也有片段顯示只剩半截機身，救援人員在搜尋生還者。

一架阿塞拜疆航空客機在哈薩克緊急降落，但之後墜毀（央視新聞片段截圖）

一架阿塞拜疆航空客機在哈薩克緊急降落，但之後墜毀（央視新聞片段截圖）

這班航機本來由阿塞拜疆首都巴庫（Baku）飛往車臣首府格羅茲尼（Grozny），途中曾在裏海（Caspian Sea）上空發出「SOS」訊號。飛機隨後飛往哈薩克阿克套附近3公里處緊急降落，但在阿克套機場附近出事。