阿塞拜疆航空客機墜毀一刻影片曝光　剩半截機身　碎片散落一地

阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）一架載有67人的客機12月25日在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，路透社引述哈薩克部門指，暫知有25人生還。飛機出事前曾發出求救訊號，擬在阿克套緊急降落，但最終墜毀，影片顯示機身着火冒出濃煙，現場照片顯示只剩半截機身，航機碎片散落一地。



機上一度傳出載有72人，不過哈薩克部門之後指，機上人數為62名乘客與5名機組人員，即67人。俄媒今日俄羅斯（RT）引述哈薩克交通部指，62名乘客為37名阿塞拜疆人、16名俄羅斯人、6名哈薩克人及3名吉爾吉斯人。

出事地點位於阿克套機場附近，影片顯示客機撞落地面，現場隨即冒起大火，然後出現濃煙。

影片顯示阿塞拜疆航空客機出事一刻，客機原想緊急降落（影片截圖）

影片顯示阿塞拜疆航空客機出事一刻，客機原想緊急降落（影片截圖）

影片顯示客機未能成功降落，撞落地面後冒起大火（影片截圖）

影片顯示客機未能成功降落，撞落地面後冒起大火（影片截圖）

影片顯示客機撞落地面後冒起大火，然後濃煙滾滾（影片截圖）

哈薩克部門指，暫知有25人生還。央視新聞較早前引述哈薩克衛生部長指有6名生還者時，指6人均處於重傷狀態。

現場照片顯示，航機在着火後只剩半截機身，碎片也散落一地。

阿塞拜疆航空一架客機2024年12月25日在哈薩克西部墜毀（Reuters）

阿塞拜疆航空一架客機2024年12月25日在哈薩克西部墜毀（Reuters）

阿塞拜疆航空一架客機2024年12月25日在哈薩克西部墜毀，此為無人機航拍圖片（Reuters）

阿塞拜疆通訊社指，客機屬於阿塞拜疆航空，編號為J2-8243，機型為Embraer 190。

這班航機本來由阿塞拜疆首都巴庫（Baku）飛往車臣首府格羅茲尼（Grozny），途中曾在裏海（Caspian Sea）上空發出「SOS」訊號。飛機隨後飛往哈薩克阿克套附近3公里處緊急降落，但在阿克套機場附近出事。

報道指根據初步了解，這宗事件疑是由飛機與鳥群相撞引起。但另有傳媒報道，客機疑是因遇上濃霧而改道。

一架阿塞拜疆航空客機在哈薩克緊急降落，但之後墜毀（央視新聞片段截圖）