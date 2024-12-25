石破茂首次與澤連斯基通話　重申日本支持烏克蘭立場不變

日本10月上任的首相石破茂，於12月25日首次與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話，雙方就烏克蘭局勢，包括最近朝鮮士兵參與戰事的問題交換了意見，並同意繼續密切溝通。



圖為2024年12月19日，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)出席在比利時布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會。（Reuters）

日本外務省稱，雙方通話約35分鐘。 石破茂承諾，日本將繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯。他強調，日本對烏克蘭的支持堅定不移，又稱日本已對俄羅斯實施一系列「強而有力」的制裁。日本將保持與基輔溝通，幫助烏克蘭儘早實現「公平及持久的和平」。

外務省又稱，澤連斯基對日本的支持表示感謝。

另外，澤連斯基同日表示，俄羅斯於聖誕節上午向烏克蘭發射了約70枚導彈、逾百架攻擊無人機，烏方攔截了約50枚導彈。他批評，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）故意選擇聖誕節，及針對能源基建進行攻擊，已造成部份地區停電，行為「不人道」。