美日韓領導人會晤　宣布成立三方秘書處協調合作　應對地區挑戰

美國總統拜登（Joe Biden）11月15日在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與日本首相石破茂及韓國總統尹錫悅舉行會談。美日韓三國在會後發表聯合聲明，重申三國在印太地區繁榮和安全等議題上保持團結，加強在國防、經濟和供應鏈等方面的合作，維持自由以及基於規則的國際秩序，並宣布成立三方秘書處，負責協調和落實共同承諾，促進印太地區的繁榮、穩定和安全。



聯合聲明又提到，他們強烈譴責朝鮮派兵援助俄羅斯，強調朝鮮半島無核化，並反對任何國家單方面改變印太地區水域的現狀。

拜登稱，三國一方面須應對朝俄合作所引發的危險與不安，另一方面又面臨非常重要的政治變化。拜登重申對日本和韓國的防衛承諾，以及強化美日及美韓同盟下的威懾合作。

拜登還強調，構建可持續的合作夥伴關係是一項重要的成果，這雖然是他最後一次出席美日韓峰會，但仍堅信三邊合作將在未來幾年內為印太地區的和平與穩定起到重要作用。

2024年11月15日，美國總統拜登（Joe Biden）在秘魯利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與日本首相石破茂（不在圖中），以及韓國總統尹錫悅（不在圖中）舉行會談。（Reuters）

尹錫悅指出，朝鮮出兵援俄一事證明，韓美日有必要加強合作。他指出，三國當天在會上宣佈設立的三方秘書處將成為引領三邊合作取得更大發展的堅實基礎。

石破茂則表示，目前他們面臨複雜的安全挑戰，但相信三國合作在保障地區和平與穩定方面繼續發揮不可或缺的作用。希望通過三方秘書處的制度化，繼續加強夥伴關係，共同應對包括朝鮮在內的各種挑戰。