烏克蘭接獲美國10億美元貸款 為首筆以俄凍結資產收益作抵押
撰文：蕭通
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烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）12月24日在社交媒體上發文說，烏克蘭已從美國獲得10億美元貸款，這筆款項以俄羅斯被凍結資產所產生的收益作為抵押。
什梅加爾稱，這是七國集團（G7）發起的向烏克蘭提供500億美元貸款計劃框架下，烏方收到的首筆來自美國的款項。
今年10月，七國集團領導人就以俄羅斯被凍結資產所產生的收益作為抵押、向烏克蘭提供500億美元貸款達成共識，承諾將在今年底前向烏方提供貸款，用於支持烏方財政、軍事和重建。作為七國集團貸款計劃的一部分，美國承諾將向烏克蘭發放200億美元貸款。
俄羅斯外交部12月11日曾發表聲明，譴責美國以俄被凍結資產所產生的收益作為抵押向烏克蘭提供200億美元貸款，認為這是「盜竊行為」。
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