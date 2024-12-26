英王查理斯發表聖誕文告　感謝醫護過去一年對王室的照顧及支持

76歲的英王查理斯三世（King Charles III）於12月25日發表任內第三份聖誕文告，在自己與兒媳凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）今年先後患癌後，他在講話中特別向醫護人員致謝，讚揚他們對王室的無私支持。此外，他打破傳統選擇在一家前醫院教堂錄製，期望場地也與醫護有所聯繫。



圖為2024年12月11日，英王查理斯三世（King Charles III）預先錄製聖誕講話，背景為倫敦的菲茨羅維亞禮拜堂（Fitzrovia Chapel）。（Aaron Chown/Pool via REUTERS）

前醫院教堂錄製 突顯與醫護聯繫

查理斯的聖誕文告預先錄製，背景為在倫敦的菲茨羅維亞禮拜堂（Fitzrovia Chapel），該處曾是米德爾塞克斯醫院（Middlesex Hospital）的禮拜堂。這也是近10多年來，英國君主首次在王宮或莊園以外地方錄製聖誕文告。

在今年的聖誕文告中，查理斯稱所有人在生命中，總有些階段會經歷苦難，無論是精神上抑或肉體上。從個人角度來看，他特別衷心感謝無私的醫生和護士。他指自己及家人在過去一年面對了疾病的不確定和焦慮，醫護人員為他們提供了所需的力量、照顧和安慰。

談及國內右翼騷亂 為國民事後展現團結自豪

他談到英國此前的右翼騷亂，事件因7月紹斯波特鎮（Southport）的兒童舞蹈班遇襲案引發。查理斯形容，今夏幾個城鎮出現「憤怒和無法無天的情況」，但「我們因願意互相傾聽、學習，並尋找大家的共同點而團結在一起。」

查理斯表示，社區團結阻止這些行為持續，而且不僅修復建築物，還修復人際關係，他為此深感自豪。他強調，文化、種族和信仰的多樣性，為國家提供了力量，而不是弱點。

祝願世界和平 罕有未提氣候問題

查理斯也提到全球戰事，「在這個聖誕節，我們無法不反思中東、中歐、非洲和其他地區衝突所造成的破壞，以及每天許多人的生命和生計飽受威脅。」

與去年的演講不同，這位以關注生態見稱的國王，這次沒有提及氣候變化或環境問題。他以呼籲「世界和平」結束講話，並祝願所有人度過一個快樂、和平的聖誕節。

按照傳統，查理斯於聖誕節與77歲的妻子、王后卡米拉（Queen Camilla），以及與王室成員同到英格蘭東部的桑德林漢姆莊園（Sandringham House）過節。包括威廉夫婦一家在內，並一同參加了教堂禮拜。