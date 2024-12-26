莫桑比克首都監獄爆騷亂　釀33死逾1500囚犯逃脫

非洲國家莫桑比克（Mozambique）的法院12月23日確認，10月引發廣泛爭議的大選結果有效，隨即觸發全國新一輪示威。首都馬普托（Maputo）於聖誕節亦爆發監獄騷亂，當局指至少33人死亡、15人受傷，約1,534名囚犯越獄，迄今約150人被截獲。當局指另有兩座監獄有囚犯越獄，但未公布細節。



該國警察局長Bernardino Rafael在記者會上稱，一群反政府示威者25日逼近監獄，囚犯也趁機騷亂逃跑。他表示，當局預期在之後的48小時內，犯罪率將會上升，當局正加緊緝捕逃犯。

莫桑比克10月舉行選舉，根據選委會公布的結果，自1975年起持續執政的莫桑比克解放陣線（FRELIMO），其總統候選人Daniel Chapo得票71%，反對派候選人Venâncio Mondlane 則得票20%。

反對派及其支持者批評結果受操控，而最高法院日前裁定的結果稱，Daniel Chapo最終得票65%、對手得票24%。

此裁定引發全國新一輪大規模示威，不少警察局、銀行和工廠被搶劫及縱火。該國內政部24日晚上表示，在最高法院作出裁決後，已至少21人在騷亂中喪生。