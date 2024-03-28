米酵菌酸｜非洲曾發生手工啤酒中毒案　75人喪禮賓客慘赴黃泉

台灣寶林茶室信義A13爆發嚴重食物中毒2死4命危事件，「米酵菌酸」被認為是最有可能的元兇。



儘管米酵菌酸中毒此前未曾在台灣發生，但國外已不只一宗傷亡事件，其中最為知名的案例之一，便是2015年發生在非洲國家莫桑比克（Mozambique）的啤酒中毒事件，當時造成至少72人死亡，時任總統阿曼多還為此宣布全國哀悼3天。

點圖放大看相關照片及了解更多：

+ 17

莫桑比克城市奇提瑪（Chitima），2015年1月9日發生一宗集體中毒事件，在一場喪禮上，與會者聚集並且共飲現場提供的混合米自釀啤酒。

但眾人喝下啤酒後卻出現大規模中毒現象，最終造成至少72人死亡，超過230人送醫。

當地醫師表示，起初他們試圖診斷出其中一名亡者的死因，卻開始接到大量人員腹瀉、肌肉痛的通報，之後鄰近多個社區更送來多具遺體，情況相當恐怖。

【延伸閱讀】紅麴｜30多歲日男服用小林製藥產品 稱1天3粒吃到晚上頻尿（點圖放大瀏覽）：

+ 12

當局最初認為是有人在酒中下毒，但關於動機和如何下毒的線索微乎其微，早上的賓客喝了酒沒事，下午喝酒的一批賓客卻幾乎全中了毒，包括釀酒的女子。

當天大家喝的是一款莫桑比克的傳統啤酒，由小米和玉米粉釀成，浸泡約2天時間即可飲用，該款飲料在各種儀式上經常出現，也在該國的農村地區銷售。

事發後，莫桑比克政府宣布全國哀悼3天，政府官員與在野黨大老都關心此事。當局曾懷疑酒中被摻入鱷魚膽汁，但後續的檢驗排除這項可能。

【延伸閱讀】日本食安｜牛角燒肉店爆「21人食物中毒」 8人驗出諾如病毒（點圖放大瀏覽）：

+ 28

世界衛生組織（WHO）指出，自釀飲料造成的大規模中毒，最常見原因是甲醇，添加甲醇是為了讓飲料更濃，但過量會對人體造成傷害。

莫桑比克國家衛生研究所於同年11月發布本次事件真正原因，經化驗，用小米、玉米及各類米製品釀出的小米啤酒中，出現唐菖蒲伯克氏（霍爾德）菌產生的米酵菌酸污染，是導致賓客大規模中毒的原因。2017年由IDSA發表的研究，也指出同樣結果。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】