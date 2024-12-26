日本東京大田區住宅大火 波及4棟建築3人一度失聯︱有片
撰文：羅保熙
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日本東京都大田區12月26日上午一棟3層高住宅起火，之後迅速波及附近4棟住宅，共造成5棟建築物受損，現場濃煙沖天。當地消防局緊急派遣超過20架消防車前往救援，據報現場一度有3名居民失聯， 警視廳最新確認，這3名住在起火住宅的居民安然無恙。
大火發生於當地上午9時，現場是大田區大森西一處住宅區。現場距離JR大森車站約1公里，該區住宅密集加上周邊街巷狹窄，增加了消防搶救難度。
有住在附近的長者說：「聽到東西掉下來的聲音，往外看去，看到橙色的火焰升起。這個地區住宅密集，非常可怕。」
消防人員後來出動30輛水泵車等出來滅火，結果火在大約2小時後幾乎熄滅了，將進一步調查火災原因及詳細損失情況。
起火期間，消防人員一度指起火住宅內的3名居民，包括一名男戶主和其妻女，疑來不及逃生，行蹤未明，需要當局全力搜尋失聯者下落。
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